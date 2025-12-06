  1. Clients Privés
NBA Les Houston Rockets et Kevin Durant à la fête

ATS

6.12.2025 - 08:04

Les Rockets de Clint Capela ont décroché vendredi leur 15e succès en 20 matches disputés cette saison en NBA, le cinquième dans leurs six dernières parties. Houston a dominé Phoenix 117-98 au Texas.

Keystone-SDA

06.12.2025, 08:04

06.12.2025, 08:07

La soirée fut particulièrement belle pour Kevin Durant. Opposée à son ancienne équipe pour la première fois depuis son départ de Phoenix l'été dernier, la superstar des Rockets a inscrit 28 points pour devenir le huitième joueur de l'histoire à dépasser les 31'000 points dans la Ligue nord-américaine.

En l'absence du pivot titulaire Alperen Sengun (malade), Clint Capela a eu droit à un temps de jeu plus conséquent, même si c'est Steven Adams qui figurait dans le cinq de départ. L'intérieur genevois a cumulé 4 points, 7 rebonds et 4 contres – dont un spectaculaire sur la dernière action du match – en 18 minutes passées sur le parquet.

Niederhäuser pas aligné

Si tout va pour le mieux du côté des Rockets, 2es de la Conférence Ouest derrière le champion en titre Oklahoma City, la situation des Clippers du «rookie» Yanic Konan Niederhäuser ne s'améliore en revanche pas. La franchise de LA s'est inclinée 107-98 à Memphis, où le centre fribourgeois n'a pas été aligné. Cette défaite est la 17e en 23 matches disputés cette saison par les Clippers.

