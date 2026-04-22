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NBA LeBron James dompte Houston, grosse inquiétude pour «Wemby»

ATS

22.4.2026 - 08:06

Les Houston Rockets de Clint Capela ont subi une deuxième défaite (101-94) en deux matches face aux Los Angeles Lakers au 1er tour des play-off de NBA. A domicile, LeBron James a mené les Californiens à la victoire avec 28 points, 8 rebonds et 7 passes.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

22.04.2026, 08:06

22.04.2026, 08:13

James a fait rugir le public avec ses dunks, l'un spectaculaire dos au panier puis un dernier pour assurer le succès à 55 secondes de la sirène. Marcus Smart (25 points) et Luke Kennard (23 points) ont bien assisté le «King», toujours au niveau à 41 ans.

Capela a foulé le parquet pendant un peu plus de 4 minutes, captant 2 rebonds, sans inscrire de point. Son équipe a enregistré le retour de Kevin Durant, qui avait manqué l'Acte I en raison d'une blessure à un genou. Les 23 points de la star n'ont pas suffi, même si Houston a longtemps fait jeu égal. De leur côté, les Lakers ont évolué sans Luka Doncic ni Austin Reaves.

Wembanyama commotionné

A domicile, les San Antonio Spurs ont passé une mauvaise soirée. Ils ont rapidement vu sortir Victor Wembanyama sur protocole commotion avant de perdre sur le fil 106-103 face aux Portland Trail Blazers.

Portland égalise ainsi à 1-1 dans cette série avant d'accueillir la prochaine rencontre vendredi, pour laquelle la présence de Wembanyama est incertaine. Après la fête du premier match victorieux et des 35 points de Victor Wembanyama pour le premier match dimanche, l'atmosphère s'est grandement refroidie dans le Texas à l'occasion du match 2.

Dans le deuxième quart-temps, le Français de 22 ans, balle en main, a subi une faute de Jrue Holiday lui faisant perdre l'équilibre et chuter lourdement vers l'avant, subissant un gros choc la tête face au parquet. «Wemby» est resté quelques instants face contre terre, semblant sonné, a fini par se retourner, puis par se lever seul avant de filer au vestiaire au pas de course.

Les Spurs ont annoncé avant la pause que leur phénomène, alors auteur de 5 points et 4 rebonds, ne reviendrait pas sur le parquet mardi en raison du «protocole commotion». D'après le règlement de la NBA, un joueur ne doit pas revenir en jeu s'il est «suspecté d'avoir subi une commotion» ou s'il «présente les symptômes d'une commotion».

L'entraîneur Mitch Johnson a confirmé après la rencontre que Wembanyama avait bien subi une commotion cérébrale, et qu'il allait «suivre la procédure» prévue. Le Français devra observer au moins 48 heures de repos. Il pourrait ainsi être disponible pour le troisième match à Portland vendredi, en cas d'examen rassurant, ou subir une absence prolongée.

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