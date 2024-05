Coup d'arrêt pour Tanja Hüberli et Nina Brunner à Brasilia: les deux Suissesses n'ont pas passé le cap de la phase de poules lors du tournoi Elite organisé sur le sable brésilien.

Tanja Hüberli et Nina Brunner se sont inclinées à Brasilia (image d’archive). IMAGO/Eyepix Group

ATS

Elles se sont inclinées en deux sets devant les Brésiliennes Agatha/Rebecca et les Chinoises Xue/Xia. On rappellera que Tanja Hüberli et Nina Brunner avaient remporté il y a deux semaines un tournoi Elite au Mexique.

Egalement en lice à Brasilia, Anoux Vergé-Depré et Joana Mäder ont également échoué en phase de poules.

ats