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Marathon de Londres Razzia helvétique dans les courses en fauteuil roulant

ATS

26.4.2026 - 14:17

La Suisse a dominé sans surprise les courses en fauteuil roulant au marathon de Londres. Les Thurgoviens Marcel Hug et Catherine Debrunner se sont imposés dimanche dans la capitale britannique.

Marcel Hug a triomphé à Londres pour la septième fois consécutive.
Marcel Hug a triomphé à Londres pour la septième fois consécutive.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.04.2026, 14:17

Hug a triomphé à Londres pour la septième fois consécutive, la huitième au total (2014, 2016, 2021-26). Il a franchi la ligne d'arrivée en 1h24'13, à 29 secondes du record du parcours qu'il avait établi en 2023.

Comme lors de sa victoire six jours plus tôt à Boston, l'athlète de 40 ans s'est détaché après 10 km de course, laissant le Britannique David Weir et le Chinois Luo Xingchuan dans le rétroviseur.

Para-athlétisme. Un neuvième sacre pour Marcel Hug à Boston

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Catherine Debrunner (31 ans) a quant à elle signé sa quatrième victoire à Londres (2022, 2024-26) en battant au sprint l'Américaine Tatyana McFadden avec laquelle elle était au coude-à-coude dès le km 15. Elle s'est imposée en 1h38'29. La Lucernoise Manuela Schär (41 ans) a complété le podium.

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