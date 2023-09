La Nouvelle-Zélande, sacrée en 1987, 2011 et 2015, l'Australie en 1991 et 1999 et l'Afrique du Sud en 1995, 2007 et 2019 : les nations de l'hémisphère Sud ont empoché huit des neuf titres mis en jeu. Seule l'Angleterre (2003) s'est invitée dans le cercle très fermé des vainqueurs de la Coupe du monde de rugby.

L’Angleterre, seule nation de l'hémisphère Nord à avoir atteint le toit du monde. Keystone

1987 (Nouvelle-Zélande et Australie)

Finale : à Auckland, Nouvelle-Zélande bat France 29-9

Match pour la 3e place : à Rotorua, Pays de Galles bat Australie 22-21 Montre plus

Australie et Nouvelle-Zélande unissent leurs forces pour organiser cette première édition qui rassemble pendant un mois seize équipes qualifiées d'office ou invitées. L'Afrique du Sud, alors boycottée par les autres nations en raison de sa politique d'apartheid, est le seul absent de marque.

Le XV de France, qui a réalisé le Grand Chelem dans le Tournoi des cinq nations au printemps, crée la sensation en demi-finale en dominant l'Australie (30-24) à Sydney. En finale, les hommes de Jacques Fouroux ne résistent cependant pas longtemps aux All Blacks (29-9), portés par la botte de l'ouvreur Grant Fox, auteur au total de 126 points (record en une Coupe du monde).

1991 (Angleterre avec Écosse, Pays de Galles, Irlande et France)

Finale : à Twickenham, Australie bat Angleterre 12-6

Match pour la 3e place : à Cardiff, Nouvelle-Zélande bat Ecosse 13-6 Montre plus

La Coupe du monde, pour la première fois organisée dans l'hémisphère Nord, consacre une deuxième nation du Sud: l'Australie, portée par la génération dorée des Farr-Jones, Lynagh, Little, Horan et autres Campese. Les Wallabies ont pourtant failli s'arrêter en quarts et ne doivent leur succès (19-18) face à l'Irlande qu'à un essai de dernière minute de David Campese, grand bonhomme du Tournoi.

Après avoir éliminé le tenant du titre néo-zélandais en demi-finale, ils retrouvent en finale l'Angleterre, qui a dominé péniblement l'Écosse à Murrayfield (9-6) en demies. Malgré le soutien de ses supporters à Twickenham, l'Angleterre subit la loi de l'Australie au terme d'un match fermé (12-6).

1995 (Afrique du Sud)

Finale : à Johannesburg, Afrique du Sud bat Nouvelle-Zélande 15-12 ap

Match pour la 3e place : à Pretoria, France bat Angleterre 19-9 Montre plus

L'Afrique du Sud organise et remporte la Coupe du monde, à laquelle elle participe également pour la première fois, quatre ans après la fin de l'apartheid en 1991. Le président Nelson Mandela, élu en 1994 après avoir passé 27 ans de sa vie en prison, remet le trophée au capitaine sud-africain François Pienaar, une image symbole de sa volonté de réconcilier les communautés de la nation arc-en-ciel.

En finale, les Boks dominent les grandissimes favoris néo-zélandais, emmenés par la première star planétaire d'un rugby qui va devenir professionnel dans les semaines suivantes: l'ailier Jonah Lomu, auteur de quatre essais en demi-finale contre l'Angleterre (45-29). Ils profitent de la méforme surprenante des All Blacks, qui se sont plaint de maux de ventre, pour s'imposer grâce à un drop de leur ouvreur Joel Stransky durant la prolongation (15-12).

1999 (Pays de Galles avec Ecosse, Angleterre, Irlande et France)

Finale : à Cardiff, Australie bat France 35-12

Match pour la 3e place : à Cardiff, Afrique du Sud bat Nouvelle-Zélande 22-18 Montre plus

L'Australie est le premier pays à remporter pour la deuxième fois la Coupe Webb-Ellis en dominant en finale la France à Cardiff (35-12). Le capitaine des Wallabies, le deuxième ligne John Eales comme les centres Tim Horan et Jason Little décrochent leur deuxième titre mondial lors de cette première édition à vingt équipes.

Une demi-finale a marqué les esprits. Le XV de France, poussif lors de la phase de poules, s'est imposé à la surprise générale (43-31) face à la Nouvelle-Zélande, une nouvelle fois arrivée avec un costume de favori trop large pour elle. Les Français étaient pourtant menés 24-10 à la 45e minute après avoir encaissé notamment deux essais du bulldozer Lomu.

2003 (Australie)

Finale : à Sydney, Angleterre bat Australie 20-17 ap

Match pour la 3e place : à Sydney, Nouvelle-Zélande bat France 40-13 Montre plus

Les Wallabies briguent une troisième couronne à domicile, après avoir une nouvelle fois anéanti les espoirs des éternels favoris néo-zélandais (22-10) en demi-finale.

C'est sans compter sur la précision diabolique de l'ouvreur Jonny Wilkinson, qui offre à l'Angleterre et à son pack de fer son premier titre planétaire en inscrivant un drop décisif de son mauvais pied, le droit, lors de la prolongation de la finale (20-17).

2007 (France avec Pays de Galles et Ecosse)

Finale : au Stade de France, Afrique du Sud bat Angleterre 15-6

Match pour la 3e place : à Paris, Argentine bat France 34-10 Montre plus

L'Afrique du Sud rejoint l'Australie au rang des nations sacrées à deux reprises après avoir écarté l'Angleterre (15-6) au terme d'une finale verrouillée. Les équipiers de Bryan Habana, meilleur marqueur de la compétition (8 essais), avaient déjà terrassé le XV de la Rose (36-0) en poules.

Les Pumas argentins, grande révélation de cette sixième édition, terminent au 3e rang après avoir infligé une seconde humiliation à la France (34-10), déjà battue (19-12) lors du match d'ouverture et pourtant tombeuse des All Blacks en quarts.

2011 (Nouvelle-Zélande)

Finale : à Auckland, Nouvelle-Zélande bat France 8-7

Match pour la 3e place : à Auckland, Australie bat pays de Galles 21-18 Montre plus

Qu'elles furent longues ces dernières minutes... Tout un pays derrière ses All Blacks, cramponnés à leur petit point d'avance face à la France, finalement battue (8-7) au terme d'une finale irrespirable. Une nouvelle défaite aurait plongé la Nouvelle-Zélande dans un abîme de désespoir, tant l'attente était grande de conquérir un deuxième titre, 24 ans après le premier, déjà à domicile.

Les ultimes minutes de la finale ont constitué le seul moment de frayeur pour les All Blacks, hégémoniques en poules (60 points de moyenne par match face aux Tonga, au Japon, au Canada et... à la France) et ultra-dominateurs en quarts contre l'Argentine (33-10) puis en demi-finale face à l'Australie (20-6).

2015 (Angleterre avec Pays de Galles)

Finale : à Twickenham, Nouvelle-Zélande bat Australie 34-17

Match pour la 3e place : à Londres, Afrique du Sud bat Argentine 24-13 Montre plus

Ce Mondial s'ouvre sur un tremblement de terre avec le succès ahurissant du Japon sur l'Afrique du Sud (34-32), arraché par un essai à la 84e minute de l'ailier d'origine néo-zélandaise Karne Hesketh. Cette défaite précipite une profonde remise en question chez les Boks, qui se relèvent avant d'achever leur course en demi-finale face aux All Blacks, vainqueurs de justesse (20-18).

Paradoxalement, les Boks sont les seuls à contester la suprématie des Néo-Zélandais, impériaux depuis leur titre de 2011 (42 victoires, deux nuls et trois défaites). La frayeur sud-africaine passée, les All Blacks ont avalé l'Australie (34-17) en finale et empilent deux records: ils décrochent un troisième sacre et deviennent la première équipe capable de conserver son titre.

2019 (Japon)

Finale : à Yokohama, Afrique du Sud bat Angleterre 32-12

Match pour la 3e place : à Tokyo, Nouvelle-Zélande bat Pays de Galles 40-17 Montre plus

Grand succès populaire, grâce notamment au bon parcours des Brave Blossoms locaux qui s'arrêtent en quarts, la Coupe du monde 2019 a été celle des premières: trois matches ont en effet été annulés pour cause du typhon sévissant sur l'archipel nippon, tandis que les Springboks sont devenus la première nation à remporter le Mondial en ayant perdu un match de poule.

En finale, les Boks, guidés par Siya Kolisi, premier capitaine noir de l'histoire du rugby sud-africain, dominent en finale les Anglais (32-12), archi dominés en mêlée.

AFP