Il boit «une dizaine de bières et cinq à six shots» en pleine course !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Polémique en ski de fond Il boit «une dizaine de bières et cinq à six shots» en pleine course

Clara Francey

15.3.2026

Le fondeur britannique Gabriel Gledhill s'est laissé emporter par l'ambiance festive du 50 km d'Oslo samedi. Durant la course, il s'est en effet arrêté à plusieurs reprises pour boire des bières et des shots d'alcool fort que lui tendaient des spectateurs. Une attitude qui a choqué certains.

Rédaction blue Sport

15.03.2026, 21:15

15.03.2026, 21:26

Si les Norvégiens ont réalisé une véritable démonstration à domicile lors du 50 km d'Oslo, signant même un octuplé, c'est une tout autre «performance» qu'a signée le fondeur britannique Gabriel Gledhill samedi : se soûler en pleine course. «J'ai probablement bu dix à douze bières et cinq à six shots de Jägermeister. J'étais complètement ivre», a raconté, non sans une certaine fierté, le jeune homme de 23 ans au journal suédois Expressen.

«On m'a donné du Jägermeister, puis du bain de bouche. Je l'ai senti au bout de 20 secondes, alors je l'ai recraché. J'ai vomi un peu partout sur la piste après ça. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse me proposer du bain de bouche. C'était super marrant et l'une des choses les plus drôles que j'ai faites», a-t-il également expliqué.

À force de s'arrêter pour boire auprès des spectateurs qui lui tendaient des verres, Gabriel Gledhill a terminé la course en compagnie des meilleures fondeuses du circuit, parmi lesquelles Frida Karlsson et Jessie Diggins, parties… quarante-cinq minutes après les hommes.

Une situation qui a beaucoup fait rire le principal intéressé, mais nettement moins le commentateur de la chaîne norvégienne TV2 et son consultant. «J’espère que les coureurs qui se feront rattraper par la course féminine s’écarteront, ils n’ont rien à faire ici», a ainsi déclaré Magnus Drivenes. «Gledhill adore se mettre en avant sur les réseaux sociaux et à la télévision. Mais il y a une limite à ce qui est amusant. Je pense que cette limite est atteinte», a renchéri Petter Soleng Skinstad.

«Il cherchait sûrement à attirer l'attention», a pour sa part regretté le deuxième de l'épreuve, Harald Østberg Amundsen, dans les colonnes de Nettavisen.

Que ces derniers se rassurent : il pourrait s'agir de la dernière course disputée par le Britannique. Originaire d'Angleterre, le fondeur s'était installé en Norvège il y a cinq ans pour pratiquer son sport à haut niveau. Mais sa demande de permis de séjour permanent ayant été refusée, il doit quitter le pays d'ici à la fin du mois. Une situation qui complique sérieusement la poursuite de sa carrière.

Les plus lus

Il boit «une dizaine de bières et cinq à six shots» en pleine course !
Il s’en sort indemne malgré une spectaculaire chute de plusieurs centaines de mètres
Trump et Starmer veulent rouvrir le détroit d'Ormuz
Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
La princesse Eugenie perd son emploi de cœur à cause de son père scandaleux
Un bateau coule aux Seychelles : deux Suisses portés disparus