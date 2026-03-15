Il boit «une dizaine de bières et cinq à six shots» en pleine course !

Le fondeur britannique Gabriel Gledhill s'est laissé emporter par l'ambiance festive du 50 km d'Oslo samedi. Durant la course, il s'est en effet arrêté à plusieurs reprises pour boire des bières et des shots d'alcool fort que lui tendaient des spectateurs. Une attitude qui a choqué certains.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Si les Norvégiens ont réalisé une véritable démonstration à domicile lors du 50 km d'Oslo, signant même un octuplé, c'est une tout autre «performance» qu'a signée le fondeur britannique Gabriel Gledhill samedi : se soûler en pleine course. «J'ai probablement bu dix à douze bières et cinq à six shots de Jägermeister. J'étais complètement ivre», a raconté, non sans une certaine fierté, le jeune homme de 23 ans au journal suédois Expressen.

«On m'a donné du Jägermeister, puis du bain de bouche. Je l'ai senti au bout de 20 secondes, alors je l'ai recraché. J'ai vomi un peu partout sur la piste après ça. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse me proposer du bain de bouche. C'était super marrant et l'une des choses les plus drôles que j'ai faites», a-t-il également expliqué.

À force de s'arrêter pour boire auprès des spectateurs qui lui tendaient des verres, Gabriel Gledhill a terminé la course en compagnie des meilleures fondeuses du circuit, parmi lesquelles Frida Karlsson et Jessie Diggins, parties… quarante-cinq minutes après les hommes.

Une situation qui a beaucoup fait rire le principal intéressé, mais nettement moins le commentateur de la chaîne norvégienne TV2 et son consultant. «J’espère que les coureurs qui se feront rattraper par la course féminine s’écarteront, ils n’ont rien à faire ici», a ainsi déclaré Magnus Drivenes. «Gledhill adore se mettre en avant sur les réseaux sociaux et à la télévision. Mais il y a une limite à ce qui est amusant. Je pense que cette limite est atteinte», a renchéri Petter Soleng Skinstad.

«Il cherchait sûrement à attirer l'attention», a pour sa part regretté le deuxième de l'épreuve, Harald Østberg Amundsen, dans les colonnes de Nettavisen.

Que ces derniers se rassurent : il pourrait s'agir de la dernière course disputée par le Britannique. Originaire d'Angleterre, le fondeur s'était installé en Norvège il y a cinq ans pour pratiquer son sport à haut niveau. Mais sa demande de permis de séjour permanent ayant été refusée, il doit quitter le pays d'ici à la fin du mois. Une situation qui complique sérieusement la poursuite de sa carrière.