Le cycliste Matt Richardson a été interdit à vie de représenter l'Australie après avoir créé la surprise en rejoignant l'équipe britannique quelques semaines seulement après avoir remporté trois médailles olympiques sur piste en vert et or, a annoncé lundi la Fédération australienne de cyclisme (AusCycling).

Matt Richardson ne pourra plus représenter l'Australie. IMAGO

AFP Clara Francey

Le coureur de 25 ans a remporté l'argent dans le sprint individuel et le keirin, ainsi que le bronze dans le sprint par équipe aux Jeux de Paris en août. Mais Richardson, qui est né en Angleterre avant de déménager en Australie à l'âge de neuf ans, a annoncé à l'issue des JO qu'il changeait d'allégeance en compétition.

L'organe directeur du cyclisme australien a estimé, au terme d'une enquête, que son comportement était «en conflit avec les valeurs d'AusCycling, de l'équipe nationale australienne et de la communauté cycliste au sens large».

Par conséquent, il ne pourra jamais réintégrer l'équipe cycliste australienne, au cas où l'envie lui prenait dans le futur de changer à nouveau de nationalité sportive.

L'enquête menée par la Fédération australienne a révélé que Richardson et l'organe directeur du cyclisme mondial, l'UCI, se sont entendus pour garder secret son changement de nationalité jusqu'à la fin des Jeux olympiques, avec le soutien de British Cycling.

«Il a également caché sa décision à AusCycling, à ses coéquipiers et aux principales parties prenantes avant les Jeux», explique le communiqué de son ancienne fédération, qui lui reproche également d'avoir demandé à emporter avec lui, après les JO, un vélo personnalisé, un cockpit et une combinaison de course olympique appartenant à l'équipe australienne, avant qu'il n'ait annoncé ses intentions.

«Cela représentait un risque inacceptable pour la propriété intellectuelle d'AusCycling», selon celle-ci. En dévoilant son «choix personnel» en août, Richardson a déclaré que changer de nationalité avait été «une décision difficile» et qu'il ne l'avait «pas prise à la légère».

Le cycliste a remporté deux médailles d'or aux Jeux du Commonwealth de 2022 et compte cinq médailles aux Championnats du monde, dont l'or en sprint par équipe en 2022.