L'équipe belge Intermarché-Wanty, en voie de fusion avec la formation Lotto, a officialisé vendredi le départ de son sprinteur vedette Biniam Girmay sans qu'on ne connaisse encore le point de chute de l'Erythréen.

Agence France-Presse Melchior Cordonier

«L'aventure exceptionnelle de Biniam Girmay avec Intermarché-Wanty arrive à son terme après quatre ans et demi de succès remarquables», a indiqué l'équipe dans un communiqué.

Girmay, 25 ans, a écrit l'histoire avec la formation belge en remportant la classique Gand-Wevelgem en 2022 et trois étapes du Tour de France en 2024, se félicitant de devenir le premier coureur noir à réussir ces exploits.

Au total, «Bini» a décroché douze succès et une quarantaine de podiums en cinq saisons avec Intermarché.

Feu vert reçu

L'Erythréen était encore sous contrat jusqu'en 2028 mais a reçu le feu vert pour signer dans une autre équipe, alors que les formations belges Intermarché et Lotto doivent fusionner, un mariage qui prend cependant plus de temps que prévu.

Ces derniers mois, Girmay était annoncé avec insistance du côté de la formation Israel PT qui vient de changer de nom, de structure et de nationalité pour devenir NSN Cycling Team après les manifestations propalestiniennes qui ont ciblé l'équipe israélienne sur fond de guerre à Gaza.

«Nous avons accompli de grandes choses et montré ce qui est possible lorsque tout le monde est aligné (...) Il est maintenant temps d'ouvrir un nouveau chapitre», a dit Girmay dans le communiqué annonçant son départ.