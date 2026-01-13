  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Appelez ça farce, honte, cirque» Il finissait ses matches à un joueur : un club exclu de Serie A

Clara Francey

13.1.2026

En pleine crise, et après avoir notamment terminé un match de championnat avec un seul joueur, le club de basket de Trapani a été exclu pour le reste de la saison de Serie A italienne lundi, a indiqué la Fédération nationale (FIP).

,

Agence France-Presse, Rédaction blue Sport

13.01.2026, 10:30

Les résultats des rencontres disputées par le club ont été annulés, a précisé la FIP, qui a également infligé une amende de 600'000 euros à la formation sicilienne.

Samedi dernier, la rencontre entre Trapani et Trente, pour la 15e journée de championnat, a été arrêtée après seulement quatre minutes de jeu quand l'équipe hôte s'est retrouvée réduite à un joueur.

Parmi une liste de sept joueurs présents - dont quatre issus des équipes jeunes - les trois joueurs professionnels ont demandé à être remplacés après le début du match, tandis que trois autres ont ensuite été exclus, pour avoir commis cinq fautes, obligeant les arbitres à arrêter la rencontre.

«Appelez cela une farce, une honte, un embarras, un cirque. Comme vous voulez. Tous ces termes conviennent pour décrire ce que le Trapani Shark de Valerio Antonini (ndlr : le propriétaire du club) continue de proposer depuis plusieurs semaines», écrivait le quotidien italien «Il Fatto Quotidiano» après l’épisode de samedi.

Depuis le coup d'envoi de la saison, le club sicilien, de retour en Serie A en 2024-25 après 32 années d'absence, a été lourdement pénalisé pour divers manquements administratifs et son président a été suspendu deux ans.

Un total de dix points lui ont été retirés au classement, ce qui a déclenché depuis fin novembre un exode des joueurs et entraîneurs.

Outre un forfait lors du précédent match de championnat à Bologne, Trapani s'était aussi présenté la semaine passée avec cinq joueurs pour son match de Ligue des champions contre le club israélien d'Hapoël Holon. Un match déjà arrêté après sept minutes de jeu sur le score de 38-5 quand l'équipe italienne s'est retrouvée réduite à un joueur.

Les plus lus

«Charlie Hebdo» se moque à nouveau de la Suisse
Crans-Montana: les gérants pleurent leur serveuse – «Nous avons essayé de la réanimer»
Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
Les taux hypothécaires ont pris l'ascenseur en décembre
Les Etats-Unis ont maquillé un avion militaire en appareil civil
Le sort s’acharne sur un Ruben Vargas effondré et en larmes !