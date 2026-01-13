En pleine crise, et après avoir notamment terminé un match de championnat avec un seul joueur, le club de basket de Trapani a été exclu pour le reste de la saison de Serie A italienne lundi, a indiqué la Fédération nationale (FIP).

Finisce la farsa del turno di LBA: la Trapani Shark rimane in campo con un solo giocatore, vince l'Aquila Trento. pic.twitter.com/QY9AZty80d — Sportando Italia (@SportandoIT) January 10, 2026

Agence France-Presse, Rédaction blue Sport Clara Francey

Les résultats des rencontres disputées par le club ont été annulés, a précisé la FIP, qui a également infligé une amende de 600'000 euros à la formation sicilienne.

Samedi dernier, la rencontre entre Trapani et Trente, pour la 15e journée de championnat, a été arrêtée après seulement quatre minutes de jeu quand l'équipe hôte s'est retrouvée réduite à un joueur.

Parmi une liste de sept joueurs présents - dont quatre issus des équipes jeunes - les trois joueurs professionnels ont demandé à être remplacés après le début du match, tandis que trois autres ont ensuite été exclus, pour avoir commis cinq fautes, obligeant les arbitres à arrêter la rencontre.

«Appelez cela une farce, une honte, un embarras, un cirque. Comme vous voulez. Tous ces termes conviennent pour décrire ce que le Trapani Shark de Valerio Antonini (ndlr : le propriétaire du club) continue de proposer depuis plusieurs semaines», écrivait le quotidien italien «Il Fatto Quotidiano» après l’épisode de samedi.

Depuis le coup d'envoi de la saison, le club sicilien, de retour en Serie A en 2024-25 après 32 années d'absence, a été lourdement pénalisé pour divers manquements administratifs et son président a été suspendu deux ans.

Un total de dix points lui ont été retirés au classement, ce qui a déclenché depuis fin novembre un exode des joueurs et entraîneurs.

Outre un forfait lors du précédent match de championnat à Bologne, Trapani s'était aussi présenté la semaine passée avec cinq joueurs pour son match de Ligue des champions contre le club israélien d'Hapoël Holon. Un match déjà arrêté après sept minutes de jeu sur le score de 38-5 quand l'équipe italienne s'est retrouvée réduite à un joueur.