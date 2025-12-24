  1. Clients Privés
Grosse frayeur en futsal Il manque de devenir aveugle en essayant de sauver son équipe

Clara Francey

24.12.2025

Le joueur russe de futsal Dmitry Khusainov, capitaine d'Oukhta, a sans aucun doute vécu l'une des plus grosses frayeurs de sa carrière lundi.

Rédaction blue Sport

24.12.2025, 13:38

La rencontre de Coupe de la Ligue russe opposant Syktyvkar à Oukhta aurait en effet pu tourner au drame. En tentant - en vain - d'empêcher un but adverse, Dmitry Khusainov s'est retrouvé le visage juste au-dessus d'une machine à étincelles... qui a été déclenchée pour célébrer la réalisation de Syktyvkar.

Un timing pour le moins malheureux, qui aurait pu avoir de graves conséquences. Fort heureusement, le joueur a pu reprendre la rencontre, remportée 6-5 par Oukhta.

Comme indiqué sur le canal Telegram de la compétition, les organisateurs ont «présenté leurs excuses pour le déclenchement tardif de la machine à étincelles lors du but encaissé par Oukhta, ce qui aurait pu nuire à la santé de Dmitry Khusainov. La Superligue, par la voix de son directeur exécutif Ivan Chabanov, a présenté ses excuses personnelles au club d'Oukhta, qui les a acceptées.»

