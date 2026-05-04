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Tour de Romandie féminin «Il me manque une étape et de l'argent» - Richard Chassot alerte

ATS

4.5.2026 - 10:32

L'organisation du prochain Tour de Romandie féminin est menacée pour des raisons financières.

Richard Chassot est inquiet concernant l'avenir du TdR féminin.
Richard Chassot est inquiet concernant l'avenir du TdR féminin.
ats

Keystone-SDA

04.05.2026, 10:32

04.05.2026, 10:42

Son directeur Richard Chassot pointe des charges équivalentes à son pendant masculin pour des revenus moindres.

Le futur du Tour de Romandie féminin n'est pas assuré. «Il me manque une étape et de l'argent», a résumé l'organisateur, interrogé en marge du TdR masculin, à propos de l'édition 2026 (du 4 au 6 septembre).

Le Fribourgeois a sonné l'alarme à quatre mois du départ de la manifestation. «La course féminine a les mêmes frais que la compétition masculine, alors qu'elle ne dure que trois jours, a-t-il expliqué. Et les sponsors des messieurs ont parfois de la peine à doubler la mise.»

Si certains acteurs ne cherchent à financer que le Tour féminin, les recettes manquent tout de même. «Sans vouloir faire la séparation des deux, c'est plus difficile pour nous de financer l'épreuve des femmes pour l'instant, a lâché Chassot. Et c'est un constat qui est énervant, car la course suscite de l'intérêt.»

Les recettes issues de la retransmission en direct sont également incomparables entre les deux événements. «Alors que nous gagnons un demi-million de francs en droits TV chez les hommes, nous en faisons à peine 25'000 chez les femmes», a comparé l'ex-coureur professionnel.

Richard Chassot. «Le Tour de Romandie ne peut pas continuer sans un sponsor principal, mais…»

Richard Chassot«Le Tour de Romandie ne peut pas continuer sans un sponsor principal, mais…»

Un calendrier chargé

La possibilité de faire coïncider les éditions masculines et féminines comme cela se fait sur le Tour de Suisse n'est pas une option pour l'expérimenté dirigeant: «Nous travaillons sur un territoire plus restreint. Je ne peux pas demander à des villes de bloquer la circulation matin et après-midi.»

Enfin, seules deux étapes sont pour l'heure planifiées, et la proximité temporelle tant avec le départ du Tour de France dames à Lausanne le 1er août qu'avec l'arrivée du Tour de Suisse à Villars-sur-Ollon en juin représente une forme de concurrence. «Chaque mois, il y a des événements avec beaucoup d'impact sur la voie publique, a glissé le Villarois. Je dois donc sortir un peu de l'Arc lémanique et du Valais.»

L'organisateur se donne jusqu'en juin pour résoudre ces problèmes financiers et logistiques. «L'an dernier, nous avons trouvé le sponsor principal en juin», a rappelé Richard Chassot, en guise de lueur d'espoir.

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