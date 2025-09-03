  1. Clients Privés
La Vuelta chahutée «Il n'y a qu'une solution : que l'équipe Israel se retire»

Clara Francey

3.9.2025

Le directeur technique de la Vuelta, Kiko Garcia, a estimé mercredi que l'une des solutions pour mettre fin aux manifestations pro-palestiniennes qui perturbent le déroulement de l'épreuve cycliste serait que l'équipe Israel-Premier Tech se retire.

Agence France-Presse

03.09.2025, 22:32

«La situation n'est pas facile et ensemble nous pouvons chercher une solution. Pour moi, il n'y en a qu'une pour le moment qui serait que l'équipe Israel elle-même se rende compte que sa présence ici ne facilite pas la sécurité de toutes les autres», a estimé M. Garcia dans un entretien accordé à la chaîne Cadena Ser.

La présence massive de manifestants pro-palestiniens à l'arrivée à Bilbao a conduit mercredi les organisateurs du Tour d'Espagne à écourter la 11e étape, sans désigner de vainqueur, dernier épisode d'une série d'incidents qui émaillent la course depuis plusieurs jours.

Chaos sur la Vuelta. «Suite à des incidents sur la ligne d'arrivée, il n'y aura pas de vainqueur»

Chaos sur la Vuelta«Suite à des incidents sur la ligne d'arrivée, il n'y aura pas de vainqueur»

Depuis le départ le 23 août, et surtout depuis l'arrivée de l'épreuve en Espagne le 27, des manifestations quotidiennes rassemblent des militants protestant contre la présence de l'équipe israélienne Israel Premier Tech sur le troisième grand Tour de l'année.

«En tant qu'organisateurs, nous ne pouvons pas non plus prendre de décisions parce que le règlement nous oblige à faire courir l'équipe», a souligné M. Garcia. «A ce stade, nous ne nous préoccupons plus seulement de la protection d'Israel, nous sommes soucieux de la protection de tous».

Il a également appelé les manifestants pro-palestiniens à ne pas recourir à des actes de violence mais estimé «qu'en ce moment, nous devons tout mettre dans la balance et nous devons évaluer si nous pouvons mettre en péril un tour comme la Vuelta, une course de trois semaines, l'une des trois grandes, ou si nous préférons continuer à protéger une équipe qui met tout le reste en danger».

Vuelta. «Nous nous sentons en danger» - Le peloton pris à partie

Vuelta«Nous nous sentons en danger» - Le peloton pris à partie

L'Union cycliste internationale a pour sa part «condamné fermement les actions qui ont conduit à la neutralisation de la 11e étape de La Vuelta», dans un communiqué mercredi.

L’UCI estime que le cyclisme «ne doit en aucun cas être instrumentalisé comme un outil de sanction» et exprime «toute sa solidarité et son soutien aux équipes et à leur personnel ainsi qu’aux coureurs, qui doivent pouvoir exercer leur métier et leur passion dans des conditions de sécurité et de sérénité optimales».

