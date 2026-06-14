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«Photo-finish inoubliable» Il obtient sa première victoire pro en… chutant sur la ligne d’arrivée

ATS

14.6.2026 - 19:26

Meilleur Suisse, Mauro Schmid a pris la 9e place du GP de Gippingen dimanche en Argovie. Le Zurichois a terminé à 3'' du vainqueur, le Belge Liam Slock. Marc Hirschi s'est quant à lui classé 20e, à 1'42.

Keystone-SDA

14.06.2026, 19:26

S'il voulait marquer le coup pour sa première victoire professionnelle, Liam Slock n'aurait par ailleurs pas pu faire mieux: il a franchi la ligne d'arrivée en glissant sur le côté après être tombé en célébrant.

Voyant sa victoire acquise, le Belge de 25 ans s'est retourné une dernière fois et s'est pris la tête entre les mains. Avant de s'étaler de tout son long sur le bitume, juste avant la ligne d'arrivée qu'il a franchie sur une glissade devant les cadors Aleksandr Vlasov (2e) et Richard Carapaz (3e).

«Photo-finish inoubliable pour la première victoire pro de Liam Slock», s'est gentiment moquée l'équipe Lotto-Intermarché du coureur de Gand en partageant les images de sa chute victorieuse qui faisait le bonheur des réseaux sociaux.

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