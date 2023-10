Scène cocasse, instant gênant ou émouvant, vidéo hilarante ou encore coup de gueule : le monde du sport réserve souvent son lot de moments insolites, que ce soit en compétition ou sur les réseaux sociaux. Voici le dernier en date...

Zahrál Mojmír Chytil rukou? Klíčovou situaci zápasu Albánie 🆚 Česko rozebral ve studiu Martin Hyský...🔍 pic.twitter.com/BRWFSoT49d — ČT sport (@sportCT) October 12, 2023

Mojmir Chytil a vécu les montagnes «tchèques» émotionnelles jeudi dernier lors du match entre l’Albanie et la République tchèque comptant pour la septième journée des éliminatoires à l'Euro 2024.

38e minute de jeu, l'attaquant tchèque trouve les filets d'Etrit Berisha. Chytil, qui pense avoir ramené la République tchèque à parité (1-1), exulte.

Mais, pour le plus grand malheur du joueur du Slavia Prague, adversaire du Servette FC en Europa League, l'arbitre de la rencontre annule son but et lui inflige un carton jaune dans la foulée. S'agissant de son deuxième, le Tchèque de 24 ans est donc contraint de quitter les siens qui, à 11 contre 10, finiront par s'incliner 3-0.

Pour la petite histoire, le 16 novembre 2022, lors d'un match amical contre les Îles Féroé, Mojmir Chytil était devenu le premier joueur tchèque à réussir un coup du chapeau lors de son premier match international.