La Fédération internationale de basket (Fiba) a condamné samedi des cris racistes proférés à l'encontre de la vedette allemande Dennis Schröder, lors du match de poules de l'Euro à Tampere (Finlande) contre la Lituanie (107-88), annonçant avoir banni des tribunes leur auteur.

« Les Lituaniens, les fans, ils voyagent toujours avec l’équipe, mais malheureusement, à la mi-temps, ils ont fait des cris de singe. Et ça, c’est quelque chose que je ne peux vraiment pas accepter. Le racisme n’a pas sa place dans ce monde. » — Dennis Schröder, via MagentaSport pic.twitter.com/KocW9LS0i8 — Basket-Infos (@Basket_Infos) August 30, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

«Après une analyse vidéo immédiate, la sécurité de la salle a identifié l'individu grâce aux images de vidéosurveillance, a expliqué la Fiba sur son site internet. Cette personne s'est vu interdire l'accès à tous les autres matches de l'EuroBasket 2025 de la Fiba.»

L'instance sportive a condamné «sans équivoque les discours haineux, les comportements discriminatoires et les propos racistes sous toutes leurs formes». «La création d'un environnement inclusif, respectueux et sûr pour les joueurs, les équipes et les supporters reste une priorité fondamentale de notre sport», a-t-elle souligné.

FIBA statement on incident during FIBA #EuroBasket 2025 game between Germany and Lithuania

Statement. pic.twitter.com/WCy04dUDev — FIBA Media (@FIBA_media) August 30, 2025

Après la victoire des siens à Tampere (Finlande), qui qualifie l'Allemagne pour la phase finale à Riga (Lituanie), Dennis Schröder a dénoncé au micro de MagentaSport des comportements racistes de la part de certains supporters adverses au moment de rentrer aux vestiaires.

«A la mi-temps, ils ont malheureusement fait des bruits de singe, je ne peux pas l'accepter. Cela n'a tout simplement pas sa place dans ce sport. C'est la première fois que je suis confronté à cela. C'est triste», a dénoncé le meneur de l'équipe NBA des Kings de Sacramento.

Ingo Weiss, le président de la Fédération allemande, a de son côté réagi en qualifiant ces faits de «tout à fait inacceptables». «Nous soutenons pleinement Dennis, nous comprenons sa consternation et nous interviendrons de manière durable auprès de l'organisateur pour que de tels incidents ne se reproduisent plus ici», a-t-il ajouté.