Scène cocasse, instant gênant ou émouvant, vidéo hilarante ou encore coup de gueule : le monde du sport réserve souvent son lot de moments insolites, que ce soit en compétition ou sur les réseaux sociaux. Voici le dernier en date...

Dans le plus grand des calmes, le Néerlandais Lars van der Haar s'est remis l'épaule en place en pleine course 😮



Le meilleur du cyclo-cross est sur Eurosport #SPNiel https://t.co/eDl28wghoB pic.twitter.com/yJeNBoFJH1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 11, 2023

En pleine course de cyclocross, le Néerlandais Lars van der Haar a chuté et s’est déboîté l’épaule. Malgré cet incident, le coureur a gardé tout son calme et a remis son membre endolori en place en s’aidant de son vélo. Un geste qui a surpris les commentateurs d’Eurosport.

«Ce n’était pas mon jour», a-t-il ensuite simplement réagi sur les réseaux sociaux.