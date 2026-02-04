  1. Clients Privés
«Je suis une fille» Imane Khelif répond à Trump : «Il ne peut pas détourner la vérité»

Clara Francey

4.2.2026

La championne olympique de boxe Imane Khelif, cible récurrente d'accusations sur son genre, a révélé avoir eu recours à un traitement hormonal pour baisser son taux de testostérone avant les J0-2024, tout en réaffirmant ne pas être «une trans», dans un entretien à «L'Equipe».

Imane Khelif a répondu aux propos de Donald Trump dans les colonnes de «L’Équipe».
Imane Khelif a répondu aux propos de Donald Trump dans les colonnes de «L’Équipe».
IMAGO/Newscom World

Agence France-Presse

04.02.2026, 22:59

«J'ai des hormones féminines. Et les gens ne le savent pas, mais j'ai pris des traitements hormonaux pour faire baisser mon taux de testostérone pour des compétitions», a affirmé l'Algérienne de 26 ans.

Confirmant posséder le gène SRY, situé sur le chromosome Y indicateur de masculinité - «Oui et c'est naturel» -, Khelif a expliqué «être entourée de médecins, un professeur me suit (...) Pour le tournoi de qualification aux Jeux de Paris, qui se déroulait à Dakar, j'ai baissé mon taux de testostérone à zéro».

Enquête ouverte à Paris. Polémique en boxe : «Cela restera la plus grosse tache de ces JO»

Enquête ouverte à ParisPolémique en boxe : «Cela restera la plus grosse tache de ces JO»

«Et j'ai gagné la médaille d'or» chez la catégorie des -66 kg, a rappelé celle qui s'était ensuite retrouvée au coeur d'une énorme polémique planétaire et a été la cible d'attaques et d'une campagne de désinformation, la présentant comme un «homme combattant des femmes».

A l'instar de la Taïwanaise Lin Yu-ting, également sacrée chez les -57 kg aux Jeux de Paris, Khelif avait été accusée d'être une athlète transgenre, par plusieurs personnalités dont Donald Trump, Elon Musk ou encore la romancière britannique J.K. Rowling.

Donald Trump. «Nous ne resterons pas les bras croisés à regarder des hommes battre des femmes»

Donald Trump«Nous ne resterons pas les bras croisés à regarder des hommes battre des femmes»

«Moi, je respecte tout le monde, et je respecte Trump. Parce qu'il est le président des États-Unis. Mais il ne peut pas détourner la vérité. Je ne suis pas une trans, je suis une fille. J'ai été élevée comme une fille, j'ai grandi comme une fille, les gens de mon village m'ont toujours connue comme une fille», a martelé Imane Khelif.

La boxeuse, qui a pour objectif de participer aux JO-2028 de Los Angeles, sait qu'elle devra pour cela consentir à un test génétique imposé par World Boxing, instance reconnue par le CIO, et s'est dit prête.

Tests de féminité. Imane Khelif attaque en justice la fédération mondiale de boxe

Tests de féminitéImane Khelif attaque en justice la fédération mondiale de boxe

«Pour les prochains Jeux, s'il faut passer un test , je m'y soumettrai. Je n'ai aucun problème avec ça. Ce test, je l'ai déjà fait. J'ai contacté World Boxing, je leur ai envoyé mon dossier médical, mes tests hormonaux, tout. Mais je n'ai eu aucune réponse. Je ne me cache pas, je ne refuse pas les tests», a-t-elle assuré.

