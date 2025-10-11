  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tour de Lombardie Inarrêtable ? Pogacar vise la passe de cinq sur les routes italiennes

ATS

11.10.2025 - 04:00

Sacré lors des derniers championnats du monde et d'Europe, Tadej Pogacar sera à nouveau l'homme à battre samedi sur le Tour de Lombardie. Le Slovène vise un historique cinquième succès consécutif dans le cinquième et dernier Monument de la saison cycliste.

Tadej Pogacar vise un cinquième succès d'affilée en Lombardie.
Tadej Pogacar vise un cinquième succès d'affilée en Lombardie.
Keystone

Keystone-SDA

11.10.2025, 04:00

11.10.2025, 07:54

Les quatre dernières éditions du Tour de Lombardie, qui se dispute cette année sur 238 km et avec plus de 4500 mètres de dénivelé entre Côme et Bergame, ont toutes été la proie du surdoué Tadej Pogacar. L'an dernier, son dauphin belge Remco Evenepoel avait franchi la ligne d'arrivée avec plus de trois minutes de retard...

Seul l'Italien Fausto Coppi avait jusque-là remporté quatre victoires d'affilée en Lombardie, de 1946 à 1949, et le «campionissimo», décédé à l'âge de 40 ans, avait triomphé une cinquième fois à domicile en 1954. Il semble inévitable que Tadej Pogacar égale ce record dès samedi.

«Ça devient un peu chiant». Tadej Pogacar est-il en train de lasser le peloton ?

«Ça devient un peu chiant»Tadej Pogacar est-il en train de lasser le peloton ?

Le Slovène de 27 ans a écrasé la concurrence tant lors de la course en ligne des Mondiaux au Rwanda que dans celle des championnats d'Europe en France. Personne n'a pu résister à ses attaques placées à 100 km de l'arrivée, même pas Evenepoel, le champion du monde et d'Europe du contre-la-montre, qui a terminé deux fois deuxième.

Pogacar a également triomphé mardi dernier, alors qu'il participait à l'épreuve préparatoire des Trois Vallées Varésines. Le quadruple vainqueur du Tour de France a lancé l'attaque décisive pour sa 19e victoire de la saison relativement tard, alors qu'il restait 22 kilomètres à parcourir.

Tour de Lombardie. Tadej Pogacar pour égaler Fausto Coppi

Tour de LombardieTadej Pogacar pour égaler Fausto Coppi

En grande forme

Tadej Pogacar ne s'est pas seulement distingué au début de l'automne ou cet été, avec sa quatrième victoire finale sur la Grande Boucle, mais déjà au printemps. Il a gagné le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, et s'est également classé sur le podium des deux autres Monuments. Lors des triomphes de Mathieu van der Poel, il a terminé 3e à Milan-Sanremo et 2e à Paris-Roubaix.

Neuf monuments ont ainsi déjà été remportés par le «Cannibale du XXIe siècle» – en référence au légendaire belge Eddy Merckx, le grand dominateur du cyclisme des années 1970. Tout est en place pour la passe de 10 samedi: «La forme est bonne, les jambes sont bonnes et l'équipe est forte», déclare-t-il dans un communiqué de son équipe UAE.

Deux Suisses au départ

Avec Marc Hirschi et Roland Thalmann, deux Suisses seront également au départ à Côme. Les deux hommes évoluent au sein de l'équipe suisse Tudor, dont le leader sera Julian Alaphilippe. Le Français, vainqueur en septembre du GP de Montréal, est monté sur la troisième marche du podium lors de Trois Vallées Varésines.

Le dernier Suisse à avoir remporté le Tour de Lombardie est Oliver Zaugg, qui avait créé la sensation en 2011. Dans les années précédant le changement de millénaire, Oscar Camenzind (1998), le Vaudois Pascal Richard (1993) et Tony Rominger (1989 et 1992) s'étaient également imposés.

Les plus lus

Jusqu’à 100 000 francs de bonus au recrutement : les dessous gênants de Visana
Retailleau ne veut pas que LR entre au gouvernement Lecornu
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
La cagnotte de 27,67 millions est tombée à l’Euro Millions
Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !
Pyongyang sort chars et missiles pour les 80 ans de son parti unique