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Marathon Incroyable scène : un officiel bloque le vainqueur à l'arrivée

Clara Francey

17.3.2026

Un officiel chinois du marathon de Chongqing Wanzhou a un temps empêché le vainqueur de la course de franchir la ligne d'arrivée dimanche, un geste qui serait dû à un malentendu mais qui valu à son auteur une suspension d'un an.

Agence France-Presse

17.03.2026, 15:33

17.03.2026, 15:34

Sur les images, après 2h 23 min 52 sec, le coureur Sheng Xueli, seul en tête, s'apprête à franchir la ligne lorsque cet officiel le repousse sur la piste de droite, où des coureurs participaient au semi-marathon.

Sheng Xueli a finalement pu s'imposer quelques secondes plus tard, mais la Chongqing Athletics Association a annoncé lundi qu'elle suspendait l'officiel, nommé Zhu, pendant un an pour avoir «incorrectement identifié la catégorie» de cet athlète et avoir «obstrué le passage» du marathonien «qui courait normalement à l'approche de la ligne d'arrivée».

«Ce comportement a affecté la progression normale de la course et a causé un impact négatif» sur internet, a expliqué l'association, exhorté Zhu à «mener une profonde introspection et reconnaître le sérieux du travail d'officiel».

Un hashtag sur la suspension de cet officiel a été largement repartagé sur les réseaux sociaux chinois. Il a notamment été vu plus de 8,6 millions de fois sur Weibo.

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