Un officiel chinois du marathon de Chongqing Wanzhou a un temps empêché le vainqueur de la course de franchir la ligne d'arrivée dimanche, un geste qui serait dû à un malentendu mais qui valu à son auteur une suspension d'un an.

The men’s full‑#marathon winner in #Chongqing was stopped just before the finish line—by a race official. The winner Sheng Xueli was mistakenly flagged as a half‑marathon runner. He praised the staff for being “very careful and warm” in his post‑race interview. pic.twitter.com/iY1pSKDQ9D — Shanghai Daily (@shanghaidaily) March 17, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Sur les images, après 2h 23 min 52 sec, le coureur Sheng Xueli, seul en tête, s'apprête à franchir la ligne lorsque cet officiel le repousse sur la piste de droite, où des coureurs participaient au semi-marathon.

Sheng Xueli a finalement pu s'imposer quelques secondes plus tard, mais la Chongqing Athletics Association a annoncé lundi qu'elle suspendait l'officiel, nommé Zhu, pendant un an pour avoir «incorrectement identifié la catégorie» de cet athlète et avoir «obstrué le passage» du marathonien «qui courait normalement à l'approche de la ligne d'arrivée».

«Ce comportement a affecté la progression normale de la course et a causé un impact négatif» sur internet, a expliqué l'association, exhorté Zhu à «mener une profonde introspection et reconnaître le sérieux du travail d'officiel».

Un hashtag sur la suspension de cet officiel a été largement repartagé sur les réseaux sociaux chinois. Il a notamment été vu plus de 8,6 millions de fois sur Weibo.