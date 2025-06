La finale NBA se jouera dans un match 7 au suspense total dimanche. Les Indiana Pacers ont écrasé le Thunder d'Oklahoma City 108-91 jeudi à domicile pour égaliser à 3-3 dans la série.

Keystone-SDA ATS

Dos au mur et avec l'incertitude liée à l'état physique de son meneur Tyrese Haliburton, touché à un mollet, Indiana a réussi jeudi son meilleur match dans cette finale face à un Thunder maladroit comme jamais.

La finale NBA n'a plus été au bout de sept rencontres depuis 2016, lorsque les Cleveland Cavaliers de LeBron James avaient renversé les Golden State Warriors de Stephen Curry en Californie. L'équipe qui reçoit affiche un bilan de 15-4 dans les actes VII d'une finale.

Jeudi, après quelques minutes dominées par le Thunder, Indiana a pris les devants en cours de premier quart-temps, avant de s'envoler lors du deuxième, puis d'accroître encore son avance portée à 30 points à la fin du troisième quart-temps (90-60).

Les Pacers ont offert une démonstration à leur public pour leur dernière rencontre de la saison à domicile. Ils ont déroulé un basket collectif avec six joueurs à 10 points ou plus, dont les facteurs X de cette finale Obi Toppin (20 points) et T.J. McConnell (12 points, 9 rebonds, 6 passes, 4 interceptions), sortis du banc.

Pertes de balle fatales

En face, le Thunder s'est montré maladroit comme jamais, et n'a pas su mettre en place sa défense habituellement oppressante. A la pause, Oklahoma City avait en outre déjà perdu 12 ballons, contre 2 pour Indiana, en perdant au total 21 dont 8 pour le seul Shai Gilgeous-Alexander. Le MVP n'a pas totalement sombré (21 points), mais il n'a à aucun moment réussi à transcender ses équipiers.

Héros du match 5, Jalen Williams a été particulièrement maladroit (16 points à 6/13 dont 0/4 de loin), comme Chet Holmgren (4 points à 2/9). Le Thunder a été catastrophique de loin (8 sur 30 à 26,7%) et devra se ressaisir dimanche à domicile pour éviter une désillusion majeure, alors que le titre semblait lui tendre les bras.