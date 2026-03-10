L'équipe Ineos a remporté le contre-la-montre par équipes de Paris-Nice, mardi à Pouilly-sur-Loire. L'Espagnol Juan Ayuso, deuxième avec la formation Lidl-Trek, a pris la tête du classement général.

🏁 Kevin Vauquelin et l'équipe @INEOSGrenadiers signent le meilleur temps sur la ligne et se dirigent vers la victoire d'étape !



Kevin Vauquelin and @INEOSGrenadiers set the fastest time at the finish and are heading towards the stage win! 💥#ParisNice pic.twitter.com/8cdxSX0O3w — Paris-Nice (@ParisNice) March 10, 2026

Keystone-SDA ATS

Sur un parcours de 23,5 km dans la Nièvre, la formation britannique s'est imposée, grâce à un gros finish de Kévin Vauquelin, avec deux secondes d'avance sur Lidl-Trek et onze secondes sur Decathlon CMA CGM. L'équipe Visma-Lease a bike de Jonas Vingegaard a terminé quatrième à 15 secondes.

A la veille de la première arrivée au sommet, à Uchon, Juan Ayuso endosse le maillot jaune grâce aux quatre secondes de bonification grattées lors du sprint intermédiaire la veille. L'Espagnol devance de deux secondes Vauquelin qui a mieux fini que l'autre leader d'Ineos, le Britannique Oscar Onley, qui a perdu quelques secondes dans la dernière ligne droite.