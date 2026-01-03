Surhumain, le prodige Littler conserve son titre et empoche 1 million !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux de fléchettes Surhumain, le prodige Littler conserve son titre et empoche 1 million !

Arthur Rappaz

3.1.2026

Le prodige anglais des fléchettes Luke Littler a conservé à 18 ans son titre de champion du monde après une finale des Mondiaux à quasi-sens unique contre le champion d'Europe néerlandais Gian van Veen (23 ans), samedi à Londres.

03.01.2026, 23:21

Le numéro un mondial de la discipline a perdu la première manche avant de remporter les sept suivantes pour s'imposer 7 à 1 dans sa troisième finale mondiale consécutive.

Fléchettes. À 18 ans, Luke Littler défie toutes les statistiques

FléchettesÀ 18 ans, Luke Littler défie toutes les statistiques

«The Nuke» ("la bombe atomique", NDLR) n'a été perturbé que par l'apparition d'une guêpe, habituée du tournoi organisé à Alexandra Palace dans le nord de Londres, à mi-chemin de sa démonstration.

Son adversaire, Gian van Veen, disputait la finale pour la première fois, après avoir été éliminé au premier tour lors de ses deux précédentes apparitions.

Un million de livres sterling 

Le champion d'Europe en titre, N.10 mondial, a réalisé un parcours 2026 remarquable en éliminant le finaliste sortant, l'Anglais Luke Humphries (5-1), puis l'Ecossais multi-titré Gary Anderson (6-3).

Littler était devenu en janvier 2025 le plus jeune champion du monde de l'histoire des «darts», à 17 ans, aux dépens du Néerlandais Michael van Gerwen.

Un an plus tôt, le jeune barbu du nord de l'Angleterre s'était déjà hissé à la surprise générale en finale, où Humphries avait pris le meilleur.

Celui qui fêtera son 19e anniversaire le 21 janvier va recevoir un million de livres sterling (1,147 M EUR) pour son nouveau sacre, une dotation doublée par rapport à l'an passé.

Les plus lus

La commune de Crans-Montana se porte partie civile
Attaque américaine contre le Venezuela: un pari risqué pour Trump
Réactions à l'attaque des Etats-Unis contre le Venezuela
Surhumain, le prodige Littler conserve son titre et empoche 1 million !
Le président vénézuélien Maduro est arrivé sur le sol américain
La propriétaire serait blessée – De nouveaux détails émergent