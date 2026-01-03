Surhumain, le prodige Littler conserve son titre et empoche 1 million !

Le prodige anglais des fléchettes Luke Littler a conservé à 18 ans son titre de champion du monde après une finale des Mondiaux à quasi-sens unique contre le champion d'Europe néerlandais Gian van Veen (23 ans), samedi à Londres.

Arthur Rappaz

Le numéro un mondial de la discipline a perdu la première manche avant de remporter les sept suivantes pour s'imposer 7 à 1 dans sa troisième finale mondiale consécutive.

«The Nuke» ("la bombe atomique", NDLR) n'a été perturbé que par l'apparition d'une guêpe, habituée du tournoi organisé à Alexandra Palace dans le nord de Londres, à mi-chemin de sa démonstration.

Son adversaire, Gian van Veen, disputait la finale pour la première fois, après avoir été éliminé au premier tour lors de ses deux précédentes apparitions.

Un million de livres sterling

Le champion d'Europe en titre, N.10 mondial, a réalisé un parcours 2026 remarquable en éliminant le finaliste sortant, l'Anglais Luke Humphries (5-1), puis l'Ecossais multi-titré Gary Anderson (6-3).

Littler était devenu en janvier 2025 le plus jeune champion du monde de l'histoire des «darts», à 17 ans, aux dépens du Néerlandais Michael van Gerwen.

Un an plus tôt, le jeune barbu du nord de l'Angleterre s'était déjà hissé à la surprise générale en finale, où Humphries avait pris le meilleur.

Celui qui fêtera son 19e anniversaire le 21 janvier va recevoir un million de livres sterling (1,147 M EUR) pour son nouveau sacre, une dotation doublée par rapport à l'an passé.