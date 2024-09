Les millions de fans d'Inoxtag tiennent enfin leur réponse : le jeune YouTubeur français a bel et bien foulé le sommet de l'Everest.

AFP Clara Francey

Sa performance racontée dans un documentaire a été diffusée vendredi soir dans le plus grand cinéma d'Europe, le Grand Rex à Paris, et simultanément dans des salles en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Elle le sera sur YouTube samedi à partir de 14h30.

«On s'en fout du résultat final. Ce qu'il faut, c'est partir à l'aventure, c'est tous les moments que j'ai vécus», a lancé Inoxtag, ému aux larmes et entouré de son équipe et des sherpas, à l'issue de l'avant-première au Grand Rex. «Aujourd'hui, j'ai réalisé un deuxième rêve», a-t-il dit aux centaines de fans réunis dans la salle.

Parmi les spectateurs présents, le nageur Léon Marchand, quintuple médaillé olympique à Paris cet été, les frères Félix et Alexis Lebrun, qui ont brillé en tennis de table, et TiboInShape, premier YouTubeur de France.

Intitulé «Kaizen» (un terme japonais dont l'une des significations est «changement vers le mieux», NDLR), le film retrace l'aventure du YouTubeur de 22 ans, suivi par plus de 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, et son défi de gravir l'Everest, le plus haut sommet du monde (plus de 8'800 mètres), en se préparant en un an, alors qu'il ne connaissait ni les techniques ni les codes de l'alpinisme.

Son film montre également les dégâts causés par le surtourisme, la pollution, ainsi que les risques liés à cette expédition.

Jean Troillet : "un ami est plus important qu'un sommet" Depuis toujours, l'Everest fascine. Le «toit du monde», qui culmine à 8849 mètres d'altitude, est désormais pris d'assaut par de nombreux touristes. Rencontre avec l'alpiniste valaisan, qui nous livre son regard sur la réalité d'aujourd'hui. 08.07.2024

Dans une vidéo d'au revoir à ses fans début avril, visionnée près de 8 millions de fois, Inoxtag avait annoncé se déconnecter de tous ses réseaux le temps de réaliser son ascension. De nombreux médias avaient spéculé sur la réussite de son défi.

De son vrai nom Inès Benazzouz, Inoxtag compte près de 8 millions d'abonnés sur YouTube, 5,9 millions sur TikTok et 5,2 millions sur Instagram.