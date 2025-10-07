Deux jours à peine après avoir été sacré champion d'Europe, le champion du monde slovène Tadej Pogacar a écrasé la course des Trois Vallées Varésines en Italie mardi.

Tadej Pogacar makes everything look easy 🌟



The world champion makes it three wins from his last three races as he obliterates the field at Tre Valli Varesine 💪💥 pic.twitter.com/SDDDyBRutU — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 7, 2025

Keystone-SDA ATS

Il s'est envolé vers la victoire après avoir lâché ses concurrents à plus de 20 kilomètres de l'arrivée.

Sur un parcours exigeant de 200,3 km, avec un circuit aux nombreuses bosses, le coureur d'UAE s'est une nouvelle fois échappé en solitaire et a décroché sa 19e victoire de l'année. Il s'alignera samedi sur le Tour de Lombardie, dernier «Monument» de la saison, dont il est quadruple tenant du titre.