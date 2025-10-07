  1. Clients Privés
Trois Vallées Varésines Encore un solo, encore une victoire, encore Pogacar

ATS

7.10.2025 - 20:16

Deux jours à peine après avoir été sacré champion d'Europe, le champion du monde slovène Tadej Pogacar a écrasé la course des Trois Vallées Varésines en Italie mardi.

Keystone-SDA

07.10.2025, 20:16

Il s'est envolé vers la victoire après avoir lâché ses concurrents à plus de 20 kilomètres de l'arrivée.

Européens de cyclisme. Tadej Pogacar sacré après une énième folle chevauchée

Européens de cyclismeTadej Pogacar sacré après une énième folle chevauchée

Sur un parcours exigeant de 200,3 km, avec un circuit aux nombreuses bosses, le coureur d'UAE s'est une nouvelle fois échappé en solitaire et a décroché sa 19e victoire de l'année. Il s'alignera samedi sur le Tour de Lombardie, dernier «Monument» de la saison, dont il est quadruple tenant du titre.

Européens de cyclisme. «Être ensemble nous fait du bien» : Pogacar et Zigart, l’amour qui roule

Européens de cyclisme«Être ensemble nous fait du bien» : Pogacar et Zigart, l’amour qui roule

