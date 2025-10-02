Catherine Debrunner est décidément intouchable. La Thurgovienne a décroché son quatrième titre aux championnats du monde de New Delhi, en se parant d'or sur 100 m en fauteuil roulant.

Déjà sacrée sur 800, 1500 m et 5000 m dans ces joutes indiennes, Catherine Debrunner s'est offert son premier or mondial sur la ligne droite jeudi. Elle s'est imposée en 15''50, nouveau record des championnats, en devançant de plus de quatre dixièmes de seconde sa dauphine. Pas de podium en revanche jeudi pour Marcel Hug, qui a dû se contenter du 4e rang sur 1500 m en fauteuil roulant.