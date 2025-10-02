  1. Clients Privés
Fauteuil roulant Intouchable, Catherine Debrunner décroche un 4e titre

ATS

2.10.2025 - 17:51

Catherine Debrunner est décidément intouchable. La Thurgovienne a décroché son quatrième titre aux championnats du monde de New Delhi, en se parant d'or sur 100 m en fauteuil roulant.

Catherine Debrunner est décidément intouchable.
Catherine Debrunner est décidément intouchable.
ats

Keystone-SDA

02.10.2025, 17:51

Déjà sacrée sur 800, 1500 m et 5000 m dans ces joutes indiennes, Catherine Debrunner s'est offert son premier or mondial sur la ligne droite jeudi. Elle s'est imposée en 15''50, nouveau record des championnats, en devançant de plus de quatre dixièmes de seconde sa dauphine. Pas de podium en revanche jeudi pour Marcel Hug, qui a dû se contenter du 4e rang sur 1500 m en fauteuil roulant.

