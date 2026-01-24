  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vol à skis Intouchable, Domen Prevc survole les Mondiaux à Oberstdorf

ATS

24.1.2026 - 21:49

Domen Prevc a nettement dominé les Mondiaux de vol à skis à Oberstdorf. Le Slovène, récent vainqueur de la Tournée des 4 tremplins, a distancé la concurrence de près de 50 m.

Domen Prevc sacré champion du monde de vol à skis à Oberstdorf.
Domen Prevc sacré champion du monde de vol à skis à Oberstdorf.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.01.2026, 21:49

Prevc, qui s'est posé à 232 et 222,5 m samedi, s'est imposé devant le Norvégien Marius Lindvik, à 59,5 points, et le Japonais Ren Nikaido, à 63 points. C'est la troisième fois que la Slovénie peut fêter un champion du monde de vol à skis après Robert Kranjec en 2012 et Peter Prevc, frère aîné de Domen, en 2016.

La Suisse a aussi gagné trois fois, avec Walter Steiner (1972, 1977) et Simon Ammann (2010). Cette année, les Helvètes n'ont pas joué un rôle en vue. Felix Trunz et Ammann, qui sont en lutte pour le dernier billet pour les JO, n'avaient pas passé le cut du top 30 vendredi. Sandro Hauswirth et Gregor Deschwanden y étaient parvenus, mais ils ont respectivement fini 26e et 30e après les quatre sauts.

Les plus lus

Trump menace à nouveau son voisin canadien
Sabalenka frôle l'élimination, Alcaraz sans problème
Trafic international de drogue impliquant la Suisse démantelé
Un second Américain tué par des agents fédéraux
«Le tennis est un jeu mental» - Victime de crampes, Sinner frise la correctionnelle
La Chaux-de-Fonds frappe juste et profite du faux pas de Sierre