Domen Prevc a nettement dominé les Mondiaux de vol à skis à Oberstdorf. Le Slovène, récent vainqueur de la Tournée des 4 tremplins, a distancé la concurrence de près de 50 m.

Domen Prevc sacré champion du monde de vol à skis à Oberstdorf. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Prevc, qui s'est posé à 232 et 222,5 m samedi, s'est imposé devant le Norvégien Marius Lindvik, à 59,5 points, et le Japonais Ren Nikaido, à 63 points. C'est la troisième fois que la Slovénie peut fêter un champion du monde de vol à skis après Robert Kranjec en 2012 et Peter Prevc, frère aîné de Domen, en 2016.

La Suisse a aussi gagné trois fois, avec Walter Steiner (1972, 1977) et Simon Ammann (2010). Cette année, les Helvètes n'ont pas joué un rôle en vue. Felix Trunz et Ammann, qui sont en lutte pour le dernier billet pour les JO, n'avaient pas passé le cut du top 30 vendredi. Sandro Hauswirth et Gregor Deschwanden y étaient parvenus, mais ils ont respectivement fini 26e et 30e après les quatre sauts.