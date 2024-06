Mujinga Kambundji a été la star de la délégation suisse aux Européens de Munich avec une médaille d'or et une d'argent. Sa soeur Ditaji Kambundji avait elle gagné du bronze. Mais deux ans plus tard, la hiérarchie s'est inversée, du moins sur les résultats récents.

Ditaji Kambundji a su profiter des précieux conseils de sa soeur, Mujinga. KEYSTONE

Mais il faut d'emblée préciser qu'il n'y a aucune rivalité sportive entre les deux soeurs. A Munich, personne n'a autant jubilé que Mujinga quand sa cadette a obtenu sa médaille. Toutes deux s'aiment beaucoup, s'aident mutuellement et entretiennent une relation saine, dépourvue de jalousie.

Dans la famille Kambundji, il y a encore deux autres soeurs. Lors des rencontres, la profession des deux athlètes devient parfois secondaire. Dans ces moments, le succès des sportives n'est pas le thème primordial.

A l'entraînement, les deux Suissesses travaillent souvent ensemble sur la piste d'athlétisme du Wankdorf. Dans certaines unités, la hurdleuse Ditaji peut profiter de la sprinteuse Mujinga, plus rapide qu'elle, pour améliorer sa vitesse de base. Elle la transpose ensuite deux fois par semaine à Bâle lors des entraînements techniques sur les haies sous la houlette de Claudine Müller.

Profiter de l’expérience

De dix ans plus jeune que Mujinja, Ditaji a pu profiter de l'expérience de son aînée dans la manière d'aborder sa carrière et de l'optimiser en tant que professionnelle. Les nombreux succès de Mujinga en ont fait la sprinteuse suisse la plus couronnée de l'histoire.

Mais sa soeur semble suivre la même voie. Avec sa médaille de bronze à Munich décrochée à 20 ans seulement, elle a fait mieux que Mujinga, qui est montée sur le podium en élite à 24 ans à Amsterdam aux Européens en 2016. Et contrairement à cette dernière, Ditaji a été championne d'Europe M20 et M23 (2021/2023).

Planification de carrière, relation avec les médias, gestion des blessures, changements d'entraîneur et bien d'autres choses encore: dans tous ces domaines, la cadette a profité des expériences faites par sa grande soeur. Cela lui a permis de prendre le leadership en 2023. Mujinga n'a pas atteint son meilleur niveau durant l'été en raison de blessures, alors que Ditaji a battu son record de Suisse (12''47) et a pris part à sa première finale mondiale à Budapest, en étant la seule Européenne au départ.

Une médaille comme objectif

Cette saison, il en va de même. Mujinga Kambundji n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau, même si elle dit être libérée de ses problèmes de pied. L'incertitude est de mise sur ce qu'elle peut espérer dimanche sur 100 m, avec un meilleur chrono 2024 de 11''22. Une nette amélioration sera requise pour lutter pour le titre.

Ditaji Kambundji, pour sa part, évolue déjà proche du temps de son record national. Elle a repris sur la lancée de sa saison 2023. Son objectif pour Rome est clair. «Une médaille, sans doute. Et évidemment, je vais essayer de décrocher la plus belle.»

Le même but avait déjà été exprimé à Munich en 2022. Mais alors, ces paroles sortaient de la bouche de Mujinga.

