Swiss Athletics va disposer à l'avenir de davantage de moyens pour le sport de compétition. Cette fois, ce seront notamment les entraîneurs qui vont en profiter.

Adrian Rothenbühler, entraîneur d’Angelica Moser, va disposer à l'avenir de davantage de moyens. IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA ATS

La Fédération ne connaît pas le succès uniquement dans les stades, mais aussi dans la chasse aux ressources financières, même si elle ne communique pas de chiffres. Mais le soutien de plusieurs fondations suisses fournit de l'argent pour le projet «NextLevel», qui se trouve hors du budget ordinaire de Swiss Athletics. Cet investissement vise à permettre à l'athlétisme suisse de pouvoir continuer à viser des médailles au niveau international.

«NextLevel» a pour premier objectif la professionnalisation des entraîneurs. «Même des Ditaji Kambundji, Audrey Werro, Angelica Moser, Annik Kälin, Jason Joseph ou Simon Ehammer ne disposent pas d'entraîneurs qui peuvent uniquement se consacrer à la préparation de sportifs d'élite», souligne Christoph Seiler, président de Swiss Athletics.

Compromis

Les succès récents montrent certes que le système suisse, qui se base beaucoup sur le volontariat, fonctionne bien. «Mais les charges multiples qui pèsent sur eux les obligent souvent à faire des compromis, pas seulement vis-à-vis des athlètes, mais aussi en ce qui concerne la compatibilité de leur activité avec d'autres engagements professionnels et personnels», relève celui qui est chef des finances d'une grande entreprise.

Il consacre de nombreux jours non payés au sport et est candidat pour le conseil d'European Athletics (élection à fin octobre). Christoph Seiler va devoir abandonner son poste de président de Swiss Athletics en 2027, en raison de la limitation de la durée des mandats.

L'une des premières mesures de «NextLevel» est de renforcer les liens des entraîneurs Claudine Müller et Adrian Rothenbühler avec la Fédération. Les charges de travail de la Bâloise (entraîneuse personnelle de Jason Joseph et responsable de la technique de Ditaji Kambundji) et du Bernois (entraîneur personnel d'Angelica Moser) vont être nettement augmentées par Swiss Athletics.

Spécialiste de la force et du sprint pour de nombreux sports, Rothenbühler va revenir comme entraîneur principal en athlétisme et abandonnera son poste comme responsable de la formation à l'Office fédéral du sport.

Profiter à long terme

Dans ces deux exemples, des athlètes de pointe – Angelica Moser, Jason Joseph et Ditaji Kambundji – vont bénéficier d'une plus grande flexibilité et disponibilité de leurs entraîneurs. Leur présence accrue au sein de la Fédération permettra aussi qu'ils puissent transmettre leurs connaissances à un cercle plus large d'entraîneurs et d'athlètes dans le cadre de la formation. «De cette manière, nous voulons garantir que l'athlétisme suisse dans son ensemble profite à long terme de ces investissements supplémentaires», résume Christoph Seiler.

De plus, Swiss Athletics veut aussi développer l'encadrement médical, le développement personnel, la formation individuelle et les échanges d'entraîneurs aux niveaux national et international. Un camp d'entraînement annuel de la Fédération se tiendra aussi désormais à Stellenbosch, en Afrique du Sud.