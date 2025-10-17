Paul Magnier ne s'arrête plus: irrésistible en ce moment, le sprinteur français a remporté sa quatrième victoire en autant d'étapes au Tour du Guangxi, vendredi en Chine, pour porter son nombre de succès à 18 en 2025.

Quatro vitórias consecutivas para Paul Magnier @soudalquickstep após vencer a 4ª Etapa do Tour de Guangxi! 🔥🚴‍♂️ #TOG2025 🇨🇳

Agence France-Presse Gregoire Galley

La veille, le coureur de Soudal Quick-Step, 21 ans, était devenu le premier cette année à réaliser un triplé en trois étapes au niveau World Tour (1re division).

Vendredi, il a enfoncé le clou en devançant largement le Tchèque Pavel Bittner (Picnic) et le Belge Jordi Meeus (Red Bull-Bora), deux de ses victimes habituelles cette semaine, après être resté assis sur la selle pendant tout son sprint.

Au jeu des bonifications, le coureur de Grenoble, né aux Etats-Unis, augmente son avance en tête du classement général de la dernière course World Tour de l'année, avec 26 secondes d'avance sur Meeus et 28 sur Bittner.

La question désormais est de savoir s'il peut garder son maillot de leader jusqu'au bout dimanche et devenir le premier Français à remporter une course par étapes au niveau World Tour depuis Christophe Moreau en 2007.

L'étape de samedi devrait être le juge de paix avec une montée finale de 3,2 km à 7,3% de moyenne et des passages à plus de 14%. S'il paraît quasi impossible, vu son gabarit, que Magnier gagne cette nouvelle étape, il pourra peut-être conserver une partie de son matelas d'environ 40 secondes sur les principaux favoris avant une dernière étape qui lui est plus favorable dimanche.