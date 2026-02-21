  1. Clients Privés
Cyclisme Isaac Del Toro en patron au sommet de Jebel Hafeet

ATS

21.2.2026 - 16:37

Isaac Del Toro a remporté en patron la 6e étape du Tour des Emirats arabes unis samedi au sommet de Jebel Hafeet. Le coureur de la formation UAE a endossé le maillot de leader et pris une option sur la victoire.

Isaac Del Toro a remporté en patron la 6e étape du Tour des Emirats arabes unis samedi au sommet de Jebel Hafeet.
ats

Keystone-SDA

21.02.2026, 16:37

Au terme des 168 km de l'étape, le Mexicain a profité de l'ascension finale (10,9 km à 6,9%) pour déposer l'Italien Antonio Tiberi, 4e à 31 secondes, qui n'a pu conserver le maillot de leader à la veille de la dernière étape.

Tiberi, qui a répondu à une première accélération de Del Toro à 4 km de la ligne, n'a rien pu faire sur une deuxième attaque à 2,5 km du sommet. «Je n'avais d'autre choix que de me donner à fond dans les 2500 derniers mètres en, espérant que cela suffise à déloger Antonio», a déclaré le vainqueur du jour.

