Isaac Del Toro a remporté le Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Dauphiné) dimanche sur le plateau de Solaison. Le Mexicain s'est adjugé la huitième et dernière étape lors de laquelle Paul Seixas a abandonné.

LE PATRON, C'EST DEL TORO ! Le Mexicain de 22 ans s'adjuge la dernière étape et remporte le Tour Auvergne-Rhône-Alpes ! 👑



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Keystone-SDA ATS

À trois semaines du Tour de France, où il sera le principal lieutenant de Tadej Pogacar chez UAE, Isaac Del Toro a frappé fort en s'imposant en solitaire au sommet de cette montée vertigineuse de Haute-Savoie. Il avait déjà gagné la veille au Grand Colombier.

Le jeune Mexicain de 22 ans, qui accusait 49 secondes de retard sur l'Australien Luke Tuckwell au général en début de journée, s'est envolé à neuf kilomètres de l'arrivée pour rapidement combler son retard, avaler les derniers échappés et se diriger seul vers la victoire.

Au classement général final, Del Toro devance Tuckwell de 54'' et l'Espagnol Juan Ayuso, deuxième de l'étape, qui complète le podium à 1'17 du vainqueur. C'est déjà la troisième course d'une semaine World Tour que le jeune «El Toriti» remporte cette année après Tirreno-Adriatico et le Tour des Emirats arabes unis.

Il faisait sa rentrée au Tour Aura après avoir été victime d'une déchirure à la cuisse qui l'avait contraint à l'abandon au Tour du Pays basque en avril.

Seixas met pied à terre

Paul Seixas a quant à lui abandonné lors d'une ultime étape dont il avait pris le départ malgré sa lourde chute de la veille. Le Français de 19 ans a mis pied à terre au début de la montée hors catégorie de Bisanne, la deuxième des quatre difficultés de la journée.

Le leader de l'équipe Decathlon, qui occupait la sixième place du général à 1'54 de Luke Tuckwell samedi soir, avait fait appel un peu plus tôt à la voiture médicale avant de se résoudre donc à quitter les routes de l'ex-Dauphiné, répétition générale avant le Tour de France (4-26 juillet).