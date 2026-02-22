  1. Clients Privés
Cyclisme Isaac Del Toro s’impose au Tour des Emirats, Milan conclut en force

ATS

22.2.2026 - 15:38

Le Mexicain Isaac Del Toro a remporté dimanche à Abu Dhabi le Tour des Emirats arabes unis. La dernière étape est revenue à l'Italien Jonathan Milan, vainqueur au sprint pour la troisième fois cette semaine.

Isaac Del Toro a remporté le tour UAE (archives).
Isaac Del Toro a remporté le tour UAE (archives).
AP

Keystone-SDA

22.02.2026, 15:38

Victorieux dès le premier jour lundi ainsi que samedi au sommet de Jebel Hafeet, Del Toro (22 ans) succède à Tadej Pogacar, son leader chez UAE absent cette année, au palmarès de l'épreuve émiratie. Il a terminé en tête du classement général avec 20 secondes d'avance sur l'Italien Antonio Tiberi.

Le Mexicain qui devrait disputer son premier Tour de France en juillet a donc réussi avec mention son premier test de la saison, au contraire de son principal rival annoncé au départ d'Abu Dhabi: Remco Evenepoel, en difficulté dans les ascensions de Jebel Mobrah jeudi et Jebel Hafeet samedi, et 10e au classement final.

Quatre Suisses étaient engagés dans cette épreuve World Tour. Le meilleur d'entre eux, Johan Jacobs, a pris le 102e rang final à plus de 34 minutes de Del Toro. Stefan Bissegger, Silvan Dillier et Robin Froidevaux ont terminé plus loin.

