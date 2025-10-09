L'équipe cycliste Israel-Premier Tech ne sera pas au départ samedi du Tour de Lombardie, ont annoncé jeudi les organisateurs. Cette équipe est la cible de critiques de manifestants propalestiniens.

L'équipe cycliste Israel-Premier Tech ne sera pas au départ samedi du Tour de Lombardie. IMAGO/Photo News

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«La décision a été prise d'un commun accord entre RCS et l'équipe», a précisé un représentant des organisateurs (RCS). Son absence au départ de la dernière grande course cycliste de la saison est le dernier développement en date du mouvement réclamant son retrait du peloton professionnel.

Israel-Premier Tech, qui s'apprête à changer de nom en retirant toute mention d'Israël, fait l'objet de vives critiques dans le contexte de la guerre à Gaza. La mobilisation a pris une ampleur inédite lors du récent Tour d'Espagne, dont quatre étapes, y compris la dernière le 14 septembre dernier à Madrid, ont dû être écourtées en raison des manifestants propalestiniens qui exigeaient le retrait de l'équipe, copropriété du milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams.

Exclue du Tour d'Emilie

Dans la foulée, les organisateurs du Tour d'Emilie avaient décidé d'exclure l'équipe «pour raisons de sécurité publique» de l'épreuve qui s'est courue le 4 octobre. L'équipe était également absente des semi-classiques italiennes de ce début de l'automne comme les Trois Vallées Varésines (mardi) et le Tour du Piémont (ce jeudi).

Sous pression de son co-sponsor Premier Tech et de son équipementier, l'équipe a annoncé dans un communiqué lundi qu'elle allait changer de nom, «s'écartant de son identité israélienne actuelle». «Dans le sport, les progrès requièrent souvent des sacrifices, et cette initiative est essentielle pour sécuriser l'avenir de l'équipe», a-t-elle précisé.

Sylvan Adams va en outre prendre du recul la saison prochaine et «ne parlerait plus au nom de l'équipe», poursuivait le communiqué.

