Cyclisme Israel Premier Tech change de pavillon et devient... suisse !

ATS

20.11.2025 - 22:46

L'équipe Israel Premier Tech change de nom et de structure. Elle devient désormais «NSN Cycling Team», a-t-elle indiqué. Son ancien nom avait provoqué des manifestations cette année lors de courses.

Keystone-SDA

20.11.2025, 22:46

«La société internationale de sports et de divertissement NSN (Never Say Never) et Stoneweg, une plateforme d'investissement mondiale basée à Genève, en Suisse, ont conclu une co-entreprise dans le cyclisme sur route professionnel pour reprendre la structure des équipes WorldTour et Développement (d'Israel Premier Tech, NDLR) en vue de la saison 2026», est-il indiqué dans un communiqué. «En conséquence, le nom de la nouvelle formation World Tour est NSN Cycling Team»

Le texte souligne encore que la nouvelle équipe est de nationalité «suisse» et que sa structure sera «espagnole», basée à Barcelone et à Gérone, en Catalogne. Cette formation vient remplacer Israel PT, dont la présence dans le peloton a été contestée à plusieurs reprises cette saison par des manifestants propalestiniens, en particulier lors du Tour d'Espagne, sur fond de conflit dans la bande de Gaza.

Au début du mois, le groupe canadien Premier Tech avait annoncé qu'il se retirait avec effet immédiat de l'équipe, jugeant «insoutenable» de continuer à la parrainer. «Bien que nous ayons pris acte de la décision de l'équipe de poursuivre sous un nouveau nom pour la saison 2026, la raison même de notre engagement avec celle-ci a été éclipsée à un point tel qu'il est désormais insoutenable pour Premier Tech de continuer dans son rôle de sponsor», avait argué le groupe.

