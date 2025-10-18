  1. Clients Privés
Mondiaux de gymnastique Israéliens exclus : l’affaire fait des remous, le CIO s’en mêle

Nicolas Larchevêque

18.10.2025

Le Comité international olympique (CIO) a «profondément» déploré vendredi soir l'absence des gymnastes israéliens aux Championnats du monde de gymnastique artistique en Indonésie, où les autorités ont refusé de les laisser entrer sur leur territoire.

Artem Dolgopyat et les gymnastes israéliens sont toujours privés de Mondiaux.
Artem Dolgopyat et les gymnastes israéliens sont toujours privés de Mondiaux.
IMAGO/Eibner

Agence France-Presse

18.10.2025, 07:51

«Le CIO déplore profondément cette situation, d'autant plus qu'elle intervient à la suite des progrès significatifs observés en faveur d'un accord de paix lors du récent sommet de la paix en Égypte, comme en a été témoin le président de l'Indonésie», écrit le CIO dans un communqué.

«La commission exécutive du CIO se penchera sur la situation particulière de l'Indonésie lors de sa prochaine réunion, s'agissant des parties prenantes concernées», poursuit l'organisation. «Le sport doit demeurer un espace sûr, où les athlètes peuvent réaliser leurs rêves, sans être tenus responsables des décisions politiques prises.»

Les Championnats du monde de gymnastique artistique s'ouvriront dimanche à Jakarta sans délégation israélienne, interdite de visa par les autorités indonésiennes.

Mondiaux de gymnastique. Les athlètes israéliens exclus : «Leurs visas ont été rejetés»

Mondiaux de gymnastiqueLes athlètes israéliens exclus : «Leurs visas ont été rejetés»

Le gouvernement indonésien «a une politique fermement établie de ne pas avoir de contact avec Israël tant qu'il ne reconnaîtra pas l'existence d'une Palestine libre et souveraine», expliquait début octobre le ministre indonésien des Affaires juridiques et des Droits humains, Yusril Ihza Mahendra.

Saisi par la Fédération israélienne (IGF), le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté mardi les requêtes provisoires visant à obliger la Fédération internationale à «garantir la participation de l'équipe israélienne aux Championnats du monde» ou, à défaut, à «déplacer ou annuler ces championnats».

Mondiaux de gymnastique. Le TAS a tranché : les athlètes israéliens restent exclus

Mondiaux de gymnastiqueLe TAS a tranché : les athlètes israéliens restent exclus

Le TAS poursuit néanmoins l'examen sur le fond de l'un des deux appels déposés par l'IGF, conjointement avec «six athlètes israéliens qualifiés» pour les Mondiaux - dont Artem Dolgopyat, champion du monde 2023 et médaillé d'or des JO 2020 de Tokyo au sol.

Le CIO indique de son côté avoir «engagé le dialogue» avec la Fédération internationale de gymnastique «ainsi qu’avec le Comité national olympique et le gouvernement indonésiens dans le but de contribuer à la recherche d'une solution. À ce jour, aucune issue n'a malheureusement pu être trouvée».

