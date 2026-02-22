Le champion d'Espagne Ivan Romeo a remporté dimanche à Lucena le Tour d'Andalousie. La 5e et dernière étape est revenue au Britannique Tom Pidcock, qui a devancé l'Argovien Jan Christen de dix secondes.

Ivan Romeo s’est imposé ce dimanche à Lucena (archives). EPA

Keystone-SDA ATS

Le double champion olympique de VTT (2020, 2024) a attaqué à un kilomètre du sommet de l'Alto de la Primera Cruz, à cinq km de l'arrivée pour s'imposer en solitaire. Le coureur de la formation suisse Pinarello Q36.5 a devancé Jan Christen, qui a terminé à la 4e place du classement général à 44'' du vainqueur espagnol.

Romeo, 6e dans un groupe de poursuivants qui a échoué à 15 secondes du vainqueur, a conservé le maillot de leader et l'écart de sept secondes le séparant de son dauphin, le Norvégien Andreas Leknessund. Le rouleur de la formation Movistar a décroché à 22 ans le cinquième succès de sa carrière.