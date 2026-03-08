  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Semi-marathon Jacob Kiplimo récupère le record du monde à Lisbonne

ATS

8.3.2026 - 14:13

Jacob Kiplimo a établi un nouveau record du monde du semi-marathon. L'Ougandais s'est imposé en 57'20 à Lisbonne dimanche, améliorant de dix secondes le précédent chrono de référence.

Jacob Kiplimo a établi un nouveau record du monde du semi-marathon.
Jacob Kiplimo a établi un nouveau record du monde du semi-marathon.
ats

Keystone-SDA

08.03.2026, 14:13

Le triple champion du monde de cross (2023, 2024, 2026) a effacé des tablettes l'Ethiopien Yomif Kejelcha qui à Valence en 2024, avait battu pour une seconde le record alors détenu par... Kiplimo (57'31 à Lisbonne en 2021).

Les Suisses se sont également illustrés sur cette distance dimanche. Lui aussi en lice à Lisbonne, Matthias Kyburz a terminé 25e en 1h02'09, à 23'' de son record personnel. Fabienne Vonlanthen s'est quant à elle imposée à Vienne en 1h10'48, améliorant de près de deux minutes sa meilleure marque.

Les plus lus

Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Le peuple dit «Non» à 200 francs, mais la redevance baissera quand même à 300 francs
Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Thuillard devance toujours Nordmann à 71% du dépouillement
Iran : l'Assemblée des experts a désigné son nouveau guide suprême