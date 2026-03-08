Jacob Kiplimo a établi un nouveau record du monde du semi-marathon. L'Ougandais s'est imposé en 57'20 à Lisbonne dimanche, améliorant de dix secondes le précédent chrono de référence.

Le triple champion du monde de cross (2023, 2024, 2026) a effacé des tablettes l'Ethiopien Yomif Kejelcha qui à Valence en 2024, avait battu pour une seconde le record alors détenu par... Kiplimo (57'31 à Lisbonne en 2021).

Les Suisses se sont également illustrés sur cette distance dimanche. Lui aussi en lice à Lisbonne, Matthias Kyburz a terminé 25e en 1h02'09, à 23'' de son record personnel. Fabienne Vonlanthen s'est quant à elle imposée à Vienne en 1h10'48, améliorant de près de deux minutes sa meilleure marque.