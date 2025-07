Héros des JO de Paris il y a un an, Léon Marchand a allégé son programme pour les Mondiaux qui débutent dimanche à Singapour. Le Français estime que cela lui servira à aller encore «plus vite» sur ses courses fétiches.

Marchand, un an après Paris, ajuste le tir pour briller à Singapour. EPA

Absent des Championnats de France en juin, le quadruple champion olympique âgé de 23 ans est aligné sur deux courses seulement cette année: le 400 m 4 nages et le 200 m 4 nages, où il rêve d'aller chercher un record du monde.

- Comment vous sentez-vous à la veille de ces Championnats du monde?

«Cela va très bien, je suis content car c'est le meilleur moment de l'année pour moi, ce qui se rapproche le plus des JO. J'ai bien préparé mes dernières semaines, je commence plus tard que d'habitude sur mes courses (il entre en lice mercredi sur 200 m 4 nages, ndlr), ce n'est pas pareil en termes d'énergie... mais au moins j'aurai du temps pour encourager les copains.»

- Vous ne participerez pas au 200 m papillon et 200 m brasse, dont vous êtes pourtant champion olympique. Pourquoi cette décision?

«C'est une année de transition pour moi. J'avais prévu cela depuis le départ. Je n'ai pas fait de 200 papillon cette année. J'ai fait un peu de 200 brasse mais ce n'est pas vraiment ce qui me donnait envie. J'ai eu une année difficile, je me suis blessé à une côte et j'ai commencé à travailler dur assez tard. Avec Bob (Bowman, son entraîneur), on s'est même demandé si j'allais faire cette compétition, mais j'en avais tout de même envie. Je pense que c'est important de la faire avec ce programme allégé, cela me permettra de respirer un peu. Et les medleys (4 nages) sont les courses que je préfère, celles que je contrôle le mieux.»

- Quels sont vos objectifs sur ces deux épreuves?

«J'ai envie de faire un record du monde, celui du 200 m 4 nages. Je ne sais pas si ça va être dans quelques jours ou dans quelques années, on verra. Mais la différence entre mon temps à Paris (1'54''06) et le record du monde (1'54''00, de l'Américain Ryan Lochte en 2011), c'était le crawl, donc j'ai particulièrement travaillé là-dessus cette année. Je suis plus puissant qu'avant, plus stable, et j'espère que cela va me faire aller plus vite.»

- Sur vos impasses, est-ce qu'il y avait aussi une peur de se planter?

«Non. J'ai plutôt l'impression, depuis les Jeux, que j'ai de plus en plus envie de me planter justement. Je n'ai pas grand-chose à prouver, j'ai envie de tester encore plein de choses. Je me suis bien planté cette année d'ailleurs, en faisant des courses où je n'étais vraiment pas préparé. J'ai toujours envie de tester des choses, de prendre part à l'échec.»

- Vous prendrez aussi le départ de certains relais avec l'équipe de France?

«Je n'ai pas pu faire tous ceux que je voulais faire à Paris à cause de mes autres courses. Cette fois, je me suis mis disponible pour le 4 x 200 m et j'ai aussi envie de faire le 4 x 100 m 4 nages. Les relais, c'est un moment spécial de partage, il y a une énergie particulière, on est entre coéquipiers et j'ai envie de me battre pour eux.»

- Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis un an?

«J'ai évolué, car il m'est arrivé des choses incroyables à l'âge de 22 ans. J'ai mis du temps à assimiler et il y a eu une petite saturation après Paris, car il y avait forcément beaucoup de bruit autour de moi. Mais le fait d'aller voir autre chose en Australie, d'être au calme, cela m'a fait du bien. Et puis j'ai aussi appris à dire non, à m'affirmer et à m'écouter de plus en plus.»

- Comment abordez-vous les prochaines années?

«Après ces Mondiaux, l'objectif à moyen terme, ce sont les Championnats d'Europe en France (août 2026). Cela me tient à coeur, le retour à Paris, cela va être sympa. Ensuite ce sera Los Angeles 2028, j'ai du mal à me l'imaginer pour l'instant mais je vais dans cette direction.»