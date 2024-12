Yoanne Richomme (Paprec Arkéa), toujours deuxième du Vendée Globe, revient petit à petit sur le leader Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance), et ne comptait plus que 82 milles de retard au pointage de dimanche à 07h00.

AFP Clara Francey

Les deux hommes et le troisième Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), naviguent au sud de la Nouvelle-Zélande. Derrière ce trio d'échappés, le trou est fait: Thomas Ruyant (Vulnérable) est à plus 700 milles nautiques. Comme les autres marins de son groupe, il est ralenti par une «dorsale», zone de transition entre deux systèmes dépressionnaires, zone sans vent.

Simon, qui a perdu depuis plusieurs jours son foil tribord, s'accroche toujours et a lui aussi regagné du terrain pendant la nuit. Il pointait dimanche matin à 143 milles de Dalin, alors qu'il était à quasiment 200 milles samedi à 19h00.

Mais la bataille du Sud se joue pour le moment entre Dalin et Richomme. Ce dernier, qui croisait à 200 milles du leader samedi matin, était revenu à 150 milles samedi soir, puis à 82 dimanche matin.

Dalin, dans son contact radio avec l'organisateur dimanche, s'est félicité d'avoir pu prendre de l'avance «grâce à (sa) gestion de la dépression dans l'océan Indien», car il anticipe désormais un retour rapide de ses deux rivaux dans son sillage.

«Yoann et Sébastien ont touché le front avant moi, j'ai dû faire un gros zig-zag dans le sud avec du vent d'ouest avant de pouvoir me positionner pour récupérer le vent de nord-ouest que j'ai actuellement», a-t-il expliqué, «ils vont continuer à se rapprocher, mais même si ça revient par derrière, je préfère être devant».

Tout à l'arrière, le Hongrois Szabolcs Weöres (New Europe) pointe à plus de 6.750 milles de Dalin et navigue toujours dans l'Atlantique, à plusieurs centaines de milles du cap de Bonne-Espérance, porte d'entrée dans l'océan Indien.

Top 10 du Vendée Globe (pointage dimanche à 06h00) Charlie Dalin (FRA/MACIF Santé Prévoyance) à 11.294,6 milles de l'arrivée

Yoann Richomme (FRA/PAPREC ARKÉA) à 82,6 milles du premier

Sébastien Simon (FRA/Groupe Dubreuil) 143,6

Thomas Ruyant (FRA/VULNERABLE) 723,7

Jérémie Beyou (FRA/Charal) 808,6

Nicolas Lunven (FRA/HOLCIM - PRB) 854,2

Sam Goodchild (GBR/VULNERABLE) 929,9

Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ V) 958,2

Paul Meilhat (FRA/Biotherm) 973,9

Boris Herrmann (GER/Malizia - Seaexplorer) 997,3