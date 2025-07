«C'est juste un peu de peau râpée, je vais bien», a rassuré Tadej Pogacar, le grand favori du Tour de France, après avoir chuté dans le final de la 11e étape mercredi à Toulouse.

😮 La chute de Pogacar ! Le champion du monde touche la roue de Johannessen et finit par terre. Le Slovène se relève et repart, attendu par le groupe des favoris #LesRP #TDF2025 pic.twitter.com/ydcDaSo6OE — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 16, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

A environ cinq kilomètres de l'arrivée, le champion du monde a touché la roue arrière de Tobias Johannessen avant d'aller au sol et de taper légèrement le rebord du trottoir.

«Il a traversé de gauche à droite et ne m'a pas vu, il m'a complètement fauché ma roue avant. Heureusement que j'ai juste un peu la peau râpée. J'ai eu peur quand je suis parti en glissade et que j'ai vu le trottoir se rapprocher en y allant la tête la première. Mais heureusement que j'ai le cuir épais et que ça m'a freiné avant».

Le Slovène a alors remis sa chaîne, avant de repartir, avec un coude gauche éraflé mais apparemment sans autre dommage. «Il s'est fait peur et à nous aussi», a soufflé son manager chez UAE, Mauro Giannetti.

Devant, le peloton des favoris a fait preuve de fair-play pour ralentir et attendre son retour. «Quand j'ai entendu dans l'oreillette que Tadej était tombé, j'en ai parlé avec Jonas (Vingegaard) qui a tout de suite dit +on l'attend+. C'est juste une question de respect entre coureurs», a rapporté le maillot jaune Ben Healy.

«Respect au peloton, respect à tout le monde, merci à tous», a alors dit Pogacar dans l'oreillette en communiquant avec son équipe UAE.

«Merci au peloton qui a attendu», a-t-il ajouté à l'arrivée. «La course (des favoris) était alors à peu près terminée, mais j'aurais pu perdre du temps, enfin peut-être pas, mais j'aurais certainement dû puiser profond pour les rattraper.»

Tadej Pogacar thanks his rivals for waiting for him after his crash 💛 pic.twitter.com/RYLlZ9r6WA — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 16, 2025

«Merci à nos adversaires et à leurs équipes pour ce moment de fair-play», a également apprécié son directeur sportif Joxean Fernandez Matxin. «Maintenant on va voir comment je récupère. On n'est pas toujours au top au lendemain, mais je vais faire de mon mieux. J'ai connu pire. On est prêts pour Hautacam», a déclaré Pogacar.