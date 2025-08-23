  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Boycott des Masters 1000 ? «J'ai gagné le luxe de choisir mes tournois» - Djoko assume

Arthur Rappaz

23.8.2025

A 38 ans passés, l'ex-N.1 mondial Novak Djokovic trouve «beaucoup trop long» le format de la plupart des Masters 1000, allongés à douze jours au lieu d'une semaine, a-t-il affirmé vendredi en conférence de presse à New York.

Agence France-Presse

23.08.2025, 15:15

Vainqueur de 24 titres du Grand Chelem et de 40 Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après les quatre majeurs, le Serbe n'a plus joué de matches officiels depuis sa défaite en demi-finales de Wimbledon depuis juillet.

Tennis. Djokovic renonce à Cincinnati, forfait confirmé

TennisDjokovic renonce à Cincinnati, forfait confirmé

Absent du Masters 1000 du Toronto (27 juillet-7 août), le 7e mondial devait initialement s'aligner au Masters 1000 de Cincinnati (7-18 août) mais a déclaré forfait peu avant le début du tournoi, allongé à douze jours en 2025 comme celui de Toronto.

«Je voulais passer plus de temps avec ma famille. Je pense que j'ai gagné le droit, le luxe de choisir les tournois que je veux disputer», a jugé le Serbe à deux jours du début de l'US Open, où il tentera à nouveau de décrocher un 25e titre record en Grand Chelem.

«Je n'apprécie plus»

«Pour être franc, je n'apprécie plus» le format actuel des Masters 1000, désormais longs de près de deux semaines à l'exception des tournois de Monte-Carlo (terre battue) et de Paris (dur indoor), a-t-il développé.

Toronto. Après Sinner, Djokovic et Draper, Carlos Alcaraz renonce à son tour

TorontoAprès Sinner, Djokovic et Draper, Carlos Alcaraz renonce à son tour

«C'est beaucoup trop long pour moi. Je me concentre avant tout sur les Grand Chelem. Je n'ai pas vraiment d'autre calendrier» que les quatre tournois phares du tennis mondial (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open).

«J'aimerais bien disputer davantage d'autres tournois. Mais actuellement, on a pour ainsi dire douze Grand Chelem par an. Les Grand Chelem durent deux semaines» et sept des neuf Masters 1000 «presque deux semaines aussi», a souligné Djokovic, qui entrera dimanche en lice à New York.

«Pour trente ans»

«Je vais peut-être manquer l'anniversaire de ma fille. C'est le 2 septembre», premier jour des quarts de finale de l'US Open. «C'est le genre d'évènements que je ne veux plus manquer à l'avenir», a-t-il développé.

US Open. Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sur les traces du «Big 3»

US OpenJannik Sinner et Carlos Alcaraz sur les traces du «Big 3»

Mais en dépit des critiques de certains joueurs, «je ne vois pas comment» l'ATP pourrait revenir à des Masters 1000 de sept jours plutôt que douze, a estimé le Serbe. «Les contrats sont solidement ficelés. D'après ce que j'ai compris, ils ont été signés pour trente ans».

«Je soutiens» les joueurs qui se plaignent, «mais quand ils auraient dû s'activer, à l'époque des négociations et des prises de décisions, les joueurs n'ont pas assez participé» aux débats, a regretté Djokovic.

Les plus lus

Alpiniste bloquée : après 11 jours, les secours suspendent une opération jugée «impossible»
Un escroc tombe dans les filets de la police à Bauma
Un Suisse décédé dans un accident de voiture à Milan
Vaud: un python royal découvert dans les rues de Villeneuve
«Systématiquement du mauvais côté de l'Histoire» : Lisa Mazzone tacle le Conseil fédéral
Un vol Lyon-Porto fait demi-tour après une tentative d'intrusion dans le cockpit