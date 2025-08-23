A 38 ans passés, l'ex-N.1 mondial Novak Djokovic trouve «beaucoup trop long» le format de la plupart des Masters 1000, allongés à douze jours au lieu d'une semaine, a-t-il affirmé vendredi en conférence de presse à New York.

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Vainqueur de 24 titres du Grand Chelem et de 40 Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après les quatre majeurs, le Serbe n'a plus joué de matches officiels depuis sa défaite en demi-finales de Wimbledon depuis juillet.

Absent du Masters 1000 du Toronto (27 juillet-7 août), le 7e mondial devait initialement s'aligner au Masters 1000 de Cincinnati (7-18 août) mais a déclaré forfait peu avant le début du tournoi, allongé à douze jours en 2025 comme celui de Toronto.

«Je voulais passer plus de temps avec ma famille. Je pense que j'ai gagné le droit, le luxe de choisir les tournois que je veux disputer», a jugé le Serbe à deux jours du début de l'US Open, où il tentera à nouveau de décrocher un 25e titre record en Grand Chelem.

«Je n'apprécie plus»

«Pour être franc, je n'apprécie plus» le format actuel des Masters 1000, désormais longs de près de deux semaines à l'exception des tournois de Monte-Carlo (terre battue) et de Paris (dur indoor), a-t-il développé.

«C'est beaucoup trop long pour moi. Je me concentre avant tout sur les Grand Chelem. Je n'ai pas vraiment d'autre calendrier» que les quatre tournois phares du tennis mondial (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open).

«J'aimerais bien disputer davantage d'autres tournois. Mais actuellement, on a pour ainsi dire douze Grand Chelem par an. Les Grand Chelem durent deux semaines» et sept des neuf Masters 1000 «presque deux semaines aussi», a souligné Djokovic, qui entrera dimanche en lice à New York.

«Pour trente ans»

«Je vais peut-être manquer l'anniversaire de ma fille. C'est le 2 septembre», premier jour des quarts de finale de l'US Open. «C'est le genre d'évènements que je ne veux plus manquer à l'avenir», a-t-il développé.

Mais en dépit des critiques de certains joueurs, «je ne vois pas comment» l'ATP pourrait revenir à des Masters 1000 de sept jours plutôt que douze, a estimé le Serbe. «Les contrats sont solidement ficelés. D'après ce que j'ai compris, ils ont été signés pour trente ans».

«Je soutiens» les joueurs qui se plaignent, «mais quand ils auraient dû s'activer, à l'époque des négociations et des prises de décisions, les joueurs n'ont pas assez participé» aux débats, a regretté Djokovic.