  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tadej Pogacar de retour «J'ai hâte de voir comment les jambes vont tourner»

Nicolas Larchevêque

11.9.2025

Quarante-sept jours après sa dernière apparition en course et son quatrième succès sur le Tour de France, Tadej Pogacar, «reposé», retrouve le peloton vendredi à l'occasion du GP de Québec, deux jours avant le GP de Montréal dimanche.

Quarante-sept jours après son succès sur le Tour de France, Tadej Pogacar retrouve le peloton.
Quarante-sept jours après son succès sur le Tour de France, Tadej Pogacar retrouve le peloton.
KEYSTONE

Agence France-Presse

11.09.2025, 08:08

«C'est toujours difficile de rester en forme tout au long de la saison. Mais après mes succès au printemps, puis le Tour, je tente d'atteindre mon troisième pic de forme cet automne avec les Mondiaux (fin du mois au Rwanda) comme objectif principal», a déclaré le champion du monde en titre, mercredi à Québec.

Le Slovène qui n'avait pas caché une certaine lassitude lors de la dernière semaine de la Grande Boucle, dont il décomptait les jours, a estimé «avoir bien récupéré». «J'étais fatigué lors des derniers jours du Tour. C'est tout à fait normal», a-t-il indiqué.

Tour de France. «L’enfant en moi disparaît» - Tadej Pogacar en a-t-il ras-le-bol ?

Tour de France«L’enfant en moi disparaît» - Tadej Pogacar en a-t-il ras-le-bol ?

«Vendredi à Québec, c'est ma course de reprise. J'ai donc hâte de voir comment les jambes vont tourner», a ajouté celui dont les principaux adversaires au Canada devraient être les Belges Wout Van Aert et Arnaud De Lie. S'il s'est imposé à deux reprises à Montréal (2022 et 2024), le prodige slovène n'a jamais levé les bras à Québec.

Septième l'an passé après avoir été repris par le peloton au sommet de la côte de la Montagne à quelques hectomètres de la ligne, le champion du monde voudra sans doute profiter du changement de parcours opéré cette année.

Tadej Pogacar. «Je suis sans voix, cette quatrième victoire a une saveur particulière»

Tadej Pogacar«Je suis sans voix, cette quatrième victoire a une saveur particulière»

Les montagnes russes des dernières éditions sur les trois derniers kilomètres ont fait place à une ascension régulière de deux bornes avant la ligne d'arrivée. «Globalement, la course devrait être plus facile. Par contre, le sprint final s'annonce extrêmement ardu».

«hâte de défier Evenepoel»

Après les deux classiques canadiennes, Pogacar se concentrera sur les Mondiaux à Kigali. Sur la course en ligne (le 28 septembre) mais aussi sur le chrono (le 21) où il a «hâte de défier Remco Evenepoel», la référence dans l'exercice contre-la-montre. «Je me suis beaucoup entraîné sur mon vélo de chrono», a-t-il insisté.

Viendront ensuite les championnats d'Europe en Drôme-Ardêche où il ne disputera que la course en ligne le 5 octobre avant de boucler la saison au Tour de Lombardie une semaine plus tard.

Les plus lus

«Je ne savais pas quoi faire. J'étais paralysé» - Face à Trump, ils craignent le pire
La fille d'Elon Musk, vit en coloc'... pour limiter les dépenses!
Ce que l'on sait sur le meurtre de Charlie Kirk
Enquête ouverte contre Julien Cohen, ancienne star d'«Affaire conclue»
«La peur est là et elle ne s'en va pas» - Un terrible fléau ronge le Pérou