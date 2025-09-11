Quarante-sept jours après sa dernière apparition en course et son quatrième succès sur le Tour de France, Tadej Pogacar, «reposé», retrouve le peloton vendredi à l'occasion du GP de Québec, deux jours avant le GP de Montréal dimanche.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«C'est toujours difficile de rester en forme tout au long de la saison. Mais après mes succès au printemps, puis le Tour, je tente d'atteindre mon troisième pic de forme cet automne avec les Mondiaux (fin du mois au Rwanda) comme objectif principal», a déclaré le champion du monde en titre, mercredi à Québec.

Le Slovène qui n'avait pas caché une certaine lassitude lors de la dernière semaine de la Grande Boucle, dont il décomptait les jours, a estimé «avoir bien récupéré». «J'étais fatigué lors des derniers jours du Tour. C'est tout à fait normal», a-t-il indiqué.

«Vendredi à Québec, c'est ma course de reprise. J'ai donc hâte de voir comment les jambes vont tourner», a ajouté celui dont les principaux adversaires au Canada devraient être les Belges Wout Van Aert et Arnaud De Lie. S'il s'est imposé à deux reprises à Montréal (2022 et 2024), le prodige slovène n'a jamais levé les bras à Québec.

Septième l'an passé après avoir été repris par le peloton au sommet de la côte de la Montagne à quelques hectomètres de la ligne, le champion du monde voudra sans doute profiter du changement de parcours opéré cette année.

Les montagnes russes des dernières éditions sur les trois derniers kilomètres ont fait place à une ascension régulière de deux bornes avant la ligne d'arrivée. «Globalement, la course devrait être plus facile. Par contre, le sprint final s'annonce extrêmement ardu».

«hâte de défier Evenepoel»

Après les deux classiques canadiennes, Pogacar se concentrera sur les Mondiaux à Kigali. Sur la course en ligne (le 28 septembre) mais aussi sur le chrono (le 21) où il a «hâte de défier Remco Evenepoel», la référence dans l'exercice contre-la-montre. «Je me suis beaucoup entraîné sur mon vélo de chrono», a-t-il insisté.

Viendront ensuite les championnats d'Europe en Drôme-Ardêche où il ne disputera que la course en ligne le 5 octobre avant de boucler la saison au Tour de Lombardie une semaine plus tard.