Mondiaux d’athlétisme «J'ai honte d'être Belge» - Coup de tonnerre en heptathlon !

Nicolas Larchevêque

20.9.2025

La triple championne olympique de l'heptathlon, la Belge Nafissatou Thiam, en conflit ouvert avec sa fédération, a abandonné à l'issue de la cinquième des sept épreuves aux championnats du monde d'athlétisme samedi à Tokyo, a confirmé son agente à l'AFP. Son entraîneur n’a pas caché sa colère envers la fédération belge face aux médias.

Nafissatou Thiam a jeté l’éponge lors de l'heptathlon des Mondiaux de Tokyo.
Nafissatou Thiam a jeté l’éponge lors de l'heptathlon des Mondiaux de Tokyo.
IMAGO/Belga

Agence France-Presse

20.09.2025, 10:23

20.09.2025, 10:29

Pendant que l'entraîneur de Thiam, Michael Van Der Plaetsen, s'exprimait en flamand aux médias belges pour annoncer l'abandon, l'agente de l'heptathlète, Helena Van der Plaetsen, a confirmé à l'AFP qu'elle renonçait bel et bien. «Ça n'a pas de sens de continuer», a affirmé le coach, cité plus tard par les médias belges.

Nafissatou Thiam, 31 ans, visait le record d'Europe de l'heptathlon (7.032 points) à Tokyo mais rien ne s'est passé comme prévu. Dès vendredi après quatre épreuves, elle pointait seulement en sixième position (3.818 points) après notamment un 200 m complètement raté. Samedi matin, elle a encore reculé de deux places au classement après une nouvelle déconvenue à la longueur (11e avec 5,99 m).

«Je n'ai pas encore pris de décision. Mais clairement, si je finis, ce sera juste pour le principe», avait-elle déclaré en pleurs après la longueur, avant que son coach annonce l'abandon. «Je pense qu'au-delà des performances, vraiment, le plus dur pour moi, c'est de m'être dit que je voulais venir ici et prendre du plaisir et cela n'a pas du tout été le cas», a-t-elle ajouté.

Son entraîneur «furieux»

La triple championne du monde et double championne olympique s'était lancée dans ses Mondiaux sur fond de grosses tensions avec la Fédération belge d'athlétisme.

Les difficultés avaient débuté à quelques semaines du rendez-vous, quand Nafissatou Thiam avait refusé de signer un code de conduite imposé aux athlètes par la fédération belge en raison d'un désaccord avec les conditions de droits à l'image, l'athlète ayant des sponsors concurrents à ceux de Belgian Athletics. La fédération avait finalement cédé et sélectionné Thiam, tête d'affiche de l'athlé belge.

Rififi dans l’athlétisme belge. «Ce n'est pas justifié de traiter un athlète de la sorte»

Rififi dans l’athlétisme belge«Ce n'est pas justifié de traiter un athlète de la sorte»

Une fois à Tokyo, Thiam avait affirmé qu'elle n'était pas traitée comme ses coéquipiers, affirmant que la fédération ne lui avait pas réservé de chambre à l'hôtel du camp de pré-compétition - des accusations «fausses» selon Belgium Athletics - et qu'elle avait refusé d'accréditer son kiné.

«On a essayé de la protéger ces dernières semaines, mais au final, ça a eu un gros impact sur ses performances. J'ai honte d'être Belge», a affirmé Michael Van Der Plaetsen. «Tout ce chahut, c'était juste trop. Une athlète comme Nafi a besoin de calme, d'être dans sa bulle. Je suis furieux», a-t-il ajouté.

Il faut remonter aux Mondiaux de Pékin en 2015 pour trouver un heptathlon débuté par Nafi Thiam en grands championnats qui ne s'est pas soldé par une médaille.

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

