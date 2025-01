«J’ai un peu les boules là…» - Le ras-le-bol d’Alan Roura

L'écart n'est pas décisif mais il est confortable : avant l'arrivée prévue mardi pour les deux leaders, Charlie Dalin maintient son avance en tête du Vendée Globe sur Yoann Richomme, selon le pointage matinal de dimanche. Du côté des Suisses, Justine Mettraux et Alan Roura ont connu quelques difficultés.

À 7h00 dimanche, Dalin gardait 133 milles nautiques d'avance sur Richomme, alors que le leader n'était plus qu'à 661 milles de l'arrivée aux Sables-d'Olonne (Vendée), prévue mardi. Les deux leaders foncent droit sur le Golfe de Gascogne, bien au large du cap Finisterre (nord-ouest de l'Espagne), Richomme suivant une route un peu plus à l'est que Dalin.

«Pour l'instant, les deux suivent les routages à peu près à la même vitesse, explique Hubert Lemonnier, directeur de course. Yoann est peut-être sur une route un peu plus directe, mais la différence est minime. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que leur route semble vraiment optimale !».

Justine Mettraux s’accroche au top 10

De son côté, Justine Mettraux vogue toujours au 10e rang. Mais la Genevoise a perdu du terrain sur les six hommes qui la précèdent, la 4e place occupée par le Britannique Sam Goodchild se trouvant actuellement à environ 450 milles.

Les choses se sont aussi gâtées pour Alan Roura, 17e au pointage dominical. «Coincé dans la molle», une zone sans vent, le Genevois a vu «revenir tout le groupe qu’il avait laissé derrière lui quelques jours auparavant». Ils sont désormais une petite dizaine de marins à se tenir dans un mouchoir de poche au large des côtes sud du Brésil.

«Ça faisait longtemps que je n’avais pas pesté à bord ! Je crois que là, j’ai atteint le top de la tension dans mon petit corps. (...) On dit toujours : ‘Plus on est de fous, plus on rit’, et donc que ce n’est pas bien grave que le groupe de derrière revienne. Mais si, si c’est ‘grave’ ! J’avais quasiment 1’000 milles d’avance sur Benjamin (ndlr : Ferré, 20e qui est revenu à 160 milles), je peux vous dire que j’ai un peu les boules là…», a lâché Roura samedi dans un message publié sur son site.

Depuis, le vent semble avoir fait son retour puisque le skippeur de 31 ans naviguait à une vitesse de 19,7 nœuds, selon ses données à 7h dimanche. Mais pour combien de temps ? Il va en effet se mesurer désormais au front semi permanent de Cabo Frio...

Troisième marin helvétique en lice dans cet «Everest des mers», le Zurichois Oliver Heer (Tut Gut.) est toujours 30e, à 7’098 milles du leader, et se rapproche du Cap Horn.

Le top 10 du Vendée Globe (dimanche à 07h00) Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) à 661,12 milles nautiques de l'arrivée

Yoann Richomme (Paprec Arkéa) à 133,40 milles nautiques du premier

Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) à 806,03 mn

Sam Goodchild (Vulnerable) à 2.814,49 mn

Jérémy Beyou (Charal) à 2816,71 mn

Paul Meilhat (Biotherm) à 2.877,09 mn

Nicolas Lunven (Holcim - PRB) à 3078,54 mn

Thomas Ruyant (Charal) à 3078,54 mn

Boris Herrmann (Malizia - Seaexplorer) à 3.153,97 mn

Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) à 3.260,78 mn Montre plus

