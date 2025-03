Jugé pour violences intrafamiliales sur son fils, la superstar de l'athlétisme Jakob Ingebrigtsen, et sur sa fille, Gjert Ingebrigtsen s'est dépeint comme un père «excessivement protecteur», lundi devant un tribunal norvégien. Il nie les faits qui lui sont reprochés.

Les révélations autour de la famille de Jakob Ingebrigtsen continuent. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

L'ex-entraîneur de 59 ans comparaît depuis une semaine devant le tribunal de Sandnes (sud-ouest) pour des accusations de violences physiques et psychologiques sur Jakob, 24 ans, et Ingrid, 18 ans, sur une période de 14 ans, de 2008 à 2022.

«Je suis devenu père très tôt, avec un énorme besoin de protéger», a-t-il déclaré au premier jour de son audition qui doit durer trois jours. «Je suis devenu ce qu'on peut appeler excessivement protecteur», a-t-il ajouté, selon des propos rapportés par la chaîne NRK.

La semaine dernière, dans leurs témoignages respectifs, Jakob et Ingrid avaient décrit un père autoritaire et manipulateur, et étaient revenus sur des épisodes de violences physiques et psychologiques qu'il leur avait, selon eux, infligées. Tous deux ont cessé de le qualifier de «père».

Enfants «ingrats»

Devenu père à 22 ans, Gjert Ingebrigtsen a expliqué lundi comment il avait été privé, à quatre ans, de son propre géniteur, mort de maladie, et comment, «seul garçon de la famille», il avait dû endosser de lourdes responsabilités pour épauler sa mère, veuve avec trois enfants.

En l'absence de modèles, il a dit avoir, avec sa femme Tone, donné une éducation «traditionnelle et patriarcale» à leurs sept enfants, dénonçant leur ingratitude.

Jakob Ingebrigtsen et deux de ses frères également athlètes, Henrik et Filip, avaient choqué la Norvège en octobre 2023, en mettant publiquement en cause leur père dans une tribune de presse.

La police avait ouvert une enquête élargie à toute la fratrie, mais seuls les faits concernant Jakob et Ingrid ont été retenus, les autres ayant été classés faute de preuves ou pour cause de prescription.

Procès jusqu'au 16 mai

Lors de son procès-fleuve qui doit durer jusqu'au 16 mai, la défense va tenter de démontrer que la confusion des rôles entre père et entraîneur supposait un mode de vie exigeant pour atteindre le très haut niveau, sans que cela ne constitue un régime de violences systémiques. Jakob, Henrik et Filip ont rompu avec leur père-entraîneur en 2022.

Au sein de la «Team Ingebrigtsen», nom d'un documentaire qui a suivi la famille pendant de longues années, Jakob est le plus titré. Après deux titres mondiaux en extérieur sur 5000 m en 2022 et 2023, et deux ors olympiques sur 1500 m à Tokyo en 2021 et sur 5000 m l'été dernier à Paris, il a remporté le 3000 m puis le 1500 m en salle aux Mondiaux de Nankin juste avant l'ouverture du procès le 24 mars.