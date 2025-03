Jakob Ingebrigtsen : «Mon enfance a été largement marquée par la peur»

La superstar de l'athlétisme Jakob Ingebrigtsen a dépeint un père autoritaire et manipulateur mardi au deuxième jour du procès de Gjert Ingebrigtsen, accusé de violences intrafamiliales sur son fils et sa fille.

Jakob Ingebrigtsen a témoigné mardi contre son père. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Rentré tard la veille des Mondiaux en salle de Nankin en Chine, où il venait de décrocher deux nouvelles médailles d'or, l'athlète norvégien de 24 ans a témoigné à la barre au tribunal de Sandnes (sud-ouest) contre son père et ex-entraîneur qui rejette les accusations.

«Mon enfance a été largement marquée par la peur», a-t-il dit dans des propos rapportés par le journal Verdens Gang (VG). «Je sentais que je n'avais pas de libre choix et que je n'avais pas mon mot à dire. J'étais dans un environnement où tout était contrôlé et décidé à ma place. Enormément de manipulation», a-t-il ajouté.

Le double champion olympique a notamment expliqué comment, écolier, il ne pouvait aller aux fêtes avec les autres enfants et comment, adolescent, il devait s'entraîner deux à trois fois par jour sous la baguette de son père.

Se disant incapable de citer un seul bon souvenir de son enfance avec sa famille, il est aussi revenu sur plusieurs épisodes de violences physiques -- gifles, coup de pied dans le ventre -- recensés dans l'acte d'accusation, dont certains quand il avait moins de huit ans.

«Quand j'étais plus jeune, entre cinq et onze ans, je le décrirais comme nerveux, névrotique et peu sûr de lui. Extrêmement autoritaire», a-t-il répondu, alors qu'on lui demandait de dépeindre son père. «Il avait en lui beaucoup de peur et d'insécurité, qui se sont transformées en colère et en agressivité contre son entourage», a-t-il précisé.

Gjert Ingebrigtsen, 59 ans, est jugé depuis lundi pour des accusations de violences physiques et psychologiques sur deux de ses sept enfants, Jakob et sa soeur Ingrid (18 ans), sur une période de 14 ans au total, de 2008 à 2022. Lui conteste les faits qui pourraient lui valoir jusqu'à six ans de prison s'il est reconnu coupable.

«Etre des enfants»

Jakob Ingebrigtsen et deux de ses frères également athlètes, Henrik et Filip, avaient choqué la Norvège en octobre 2023, en mettant publiquement en cause leur père dans une tribune de presse.

La police avait ouvert une enquête élargie à toute la fratrie, mais seuls les faits concernant Jakob et Ingrid ont été retenus, les autres ayant été classés faute de preuves, ou pour cause de prescription.

Lundi, au premier jour de ce procès-fleuve qui doit durer jusqu'au 16 mai, les avocats de Gjert Ingebrigtsen ont fait projeter des extraits de la série à succès «Team Ingebrigtsen» réalisée par la chaîne publique NRK.

Selon eux, ce programme composé de cinq saisons, qui ont suivi de près les Ingebrigtsen sur plusieurs années, montre une famille où des athlètes de haut niveau partagent leur quotidien avec leur entraîneur, un environnement exigeant mais qui, estiment-ils, n'équivaut pas à des violences intrafamiliales.

«J'ai entendu la défense hier dire qu'on n'a pas compris ce qu'il faut faire pour devenir champion du monde», a réagi mardi Mette Yvonne Larsen, l'avocate qui représente Jakob et Ingrid. «Mais ces enfants souhaitaient avant tout être des enfants», a-t-elle ajouté.

Mercredi après-midi, ce sera au tour d'Ingrid de témoigner. Insultée, menacée et frappée au visage de la main ou avec une serviette de toilette selon l'acte d'accusation, elle a vécu plusieurs années dans un foyer d'accueil du fait de son conflit avec son père.

Jakob, Henrik et Filip ont rompu en 2022 avec leur entraîneur de père, qui n'a pas été invité au mariage de Jakob en septembre 2023.

Au sein de la «Team Ingebrigtsen», Jakob est le plus titré. Après deux titres mondiaux en extérieur sur 5'000 m en 2022 et 2023, et deux ors olympiques sur 1'500 m à Tokyo-2021 et sur 5'000 m l'été dernier à Paris, il est un peu plus entré dans l'histoire en remportant le 3'000 m puis le 1'500 m en salle ce week-end aux Mondiaux de Nankin.