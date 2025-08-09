  1. Clients Privés
Tour de Pologne Jan Christen à 22’’ du leader avant le chrono final

ATS

9.8.2025 - 16:47

Jan Christen occupe la 3e place du Tour de Pologne avant le contre-la-montre final de 12,5 km dimanche. Il accuse un retard de 22'' sur le Monégasque Victor Langellotti, leader du général.

Jan Christen a pris la troisième place.
Jan Christen a pris la troisième place.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.08.2025, 16:47

09.08.2025, 16:54

Au terme de la 6e étape, Langellotti a fait coup double après s'être imposé et avoir endossé le maillot de leader. Il a battu au sprint l'Américain Brandon McNulty, qui occupe la deuxième place du général à dix secondes.

Samedi, le meilleur Suisse a été Yannis Voisard, 6e, tandis que Jan Christen s'est classé 10e. Après 147,5 kilomètres vallonnés, le Jurassien et l'Argovien ont franchi la ligne d'arrivée à Bukowina avec le premier petit peloton et huit secondes de retard.

