  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europe Tour Jan Christen déclassé après sa troisième place à la Clasica Jaén

ATS

16.2.2026 - 19:08

Arrivé troisième, Jan Christen a été déclassé lors de la «Clasica Jaén», une course d'un jour à Ubeda, en Espagne, dans le cadre du Europe Tour. L'Argovien avait franchi la ligne juste après le champion olympique de VTT Tom Pidcock au terme de l'ascension finale.

Jan Christen privé du podium (archives).
Jan Christen privé du podium (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 19:08

Mais Christen a été jugé responsable d'une chute impliquant le Belge Maxim Van Gils, ce qui lui a valu d'être disqualifié au profit du Français Benoît Cosnefroy, coéquipier du Suisse au sein de l'équipe UAE. Tim Wellens, également chez UAE, s'est imposé en tête avec 48'' d'avance sur son poursuivant Pidcock et 1'04 sur Cosnefroy.

Les plus lus

Loïc Meillard en or : «Il a été énorme, c’est juste phénoménal»
L’or olympique et un heureux événement pour Loïc Meillard !
Séisme en Big Air ! Mathilde Gremaud forfait après une chute
Hors de lui, Atle Lie McGrath jette ses bâtons, déchausse et part dans la montagne
Au tribunal, il explique avoir évité un chat «pour des raisons religieuses»
Rome ordonne une expertise médico-légale approfondie