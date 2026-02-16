Arrivé troisième, Jan Christen a été déclassé lors de la «Clasica Jaén», une course d'un jour à Ubeda, en Espagne, dans le cadre du Europe Tour. L'Argovien avait franchi la ligne juste après le champion olympique de VTT Tom Pidcock au terme de l'ascension finale.

Jan Christen privé du podium (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Mais Christen a été jugé responsable d'une chute impliquant le Belge Maxim Van Gils, ce qui lui a valu d'être disqualifié au profit du Français Benoît Cosnefroy, coéquipier du Suisse au sein de l'équipe UAE. Tim Wellens, également chez UAE, s'est imposé en tête avec 48'' d'avance sur son poursuivant Pidcock et 1'04 sur Cosnefroy.