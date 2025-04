Jan Christen et Stefan Bissegger seront les atouts suisses au Tour de Romandie, qui se déroulera du 29 avril au 4 mai. Les organisateurs ont confirmé la participation de l'Argovien et du Thurgovien.

Jan Christen sera présent sur les routes romandes à la fin du mois. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au sein de l'UAE Team Emirates, Jan Christen tentera, avec le Portugais Joao Almeida, de marquer de son empreinte la boucle romande. Ils défieront Remco Evenepoel, double champion olympique à Paris et 3e du dernier Tour de France. On sait depuis un certain temps que le Belge, qui a gravement chuté en décembre, sera le leader de l'équipe Soudal QuickStep.

Avec le prologue à Saint-Imier et le contre-la-montre final à Genève, Bissegger aura lui deux occasions de se mettre en évidence sur l'effort solitaire.