Tour d'Arabie saoudite Christen, un coup de maître pour conclure et s'adjuger le général

ATS

31.1.2026 - 15:25

Jan Christen (UAE) a remporté la 5e et dernière étape du Tour d'Arabie saoudite. Avec sa sixième victoire professionnelle, le jeune Argovien de 21 ans s'est également assuré la victoire au général.

Keystone-SDA

31.01.2026, 15:25

31.01.2026, 15:37

Christen a franchi la ligne d'arrivée en solo après 164 km et a distancé le Sud-Africain Byron Munton de 11'' et un groupe composé notamment de son coéquipier espagnol Igor Arrieta d'un peu plus de 30'' dans la dernière partie du tour d'Arabie saoudite.

Européens de cyclisme. Chrono par équipe : malchanceuse, la Suisse doit se contenter du bronze

Européens de cyclismeChrono par équipe : malchanceuse, la Suisse doit se contenter du bronze

Au général, Christen a fait un bond de la 14e à la première place. Au final, il devance le Colombien Sergio Higuita de 15'' et a remporté pour la première fois de sa carrière le général d'une course à étapes. L'autre Helvète, Yannis Voisard, s'est classé 6e au final. Avant la dernière étape, le coureur de 27 ans était encore en tête du général.

