Jan Christen (UAE) a remporté la 5e et dernière étape du Tour d'Arabie saoudite. Avec sa sixième victoire professionnelle, le jeune Argovien de 21 ans s'est également assuré la victoire au général.

Jan Christen wins the final stage of the AlUla Tour and with it the overall! 🌟



A canny display from the Swiss rider to get the gap he needed 👏 pic.twitter.com/pyoyVuG4L0 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) January 31, 2026

Keystone-SDA ATS

Christen a franchi la ligne d'arrivée en solo après 164 km et a distancé le Sud-Africain Byron Munton de 11'' et un groupe composé notamment de son coéquipier espagnol Igor Arrieta d'un peu plus de 30'' dans la dernière partie du tour d'Arabie saoudite.

Au général, Christen a fait un bond de la 14e à la première place. Au final, il devance le Colombien Sergio Higuita de 15'' et a remporté pour la première fois de sa carrière le général d'une course à étapes. L'autre Helvète, Yannis Voisard, s'est classé 6e au final. Avant la dernière étape, le coureur de 27 ans était encore en tête du général.